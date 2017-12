Ehemaliger OB-Kandidat soll Kontakte zu Osmanen haben

Offenbach/Stuttgart - Nach einer Großrazzia gegen die rockerähnliche Vereinigung „Osmanen Germania BC“ in Hessen und zwei weiteren Bundesländern im Juni hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun acht Anklagen erhoben.

Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten, gehört Muhsin Senol, Ex-OB-Kandidat in Offenbach, zum Kreis der Beschuldigten.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg prüft unter anderem, ob die Osmanen, die sich selbst als Boxclub bezeichnen, politisch vom Ausland gesteuert werden. Sie hätten Kontakt zur Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), hieß es bei der Behörde weiter. Die UETD gilt als inoffizielle Auslandsorganisation der AKP, der Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Stadtverordnete Senol (Forum Neues Offenbach) war einst Vorsitzender der UETD in Hessen.

Den Mitgliedern der Osmanen, die bis zum Sommer ihr Hauptquartier in Dietzenbach hatten, wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem versuchten Mord, versuchten Totschlag, räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Zwangsprostitution und Zuhälterei vor. Drei der Beschuldigten gehörten zur höchsten Führungsebene der Organisation. Mitglieder, die versuchten, die Osmanen zu verlassen, sollen erpresst, beraubt und zusammengeschlagen worden sein.

Konfrontiert mit dem Vorwurf, zu den Beschuldigten zu gehören, sagte Senol: „Ich habe keine Ahnung, wie die Staatsanwaltschaft auf meinen Namen kommt.“ Er habe bislang nichts „von Behörden gehört“. Gleiches gelte für den Verdacht der Wahlbestechung. Wie bereits berichtet, wird dem 44-Jährigen vorgeworfen, als Kandidat bei der Offenbacher Oberbürgermeisterwahl im ersten Wahlgang am 10. September Gruppen von türkisch-stämmigen Bulgaren „gegen kleines Geld, einen Döner und ein Getränk“ dazu bewogen zu haben, ihm ihre Stimmen per Briefwahl im Rathaus zu geben. Senol erreichte indes nur 3,3 Prozent der Stimmen, verpasste klar die Stichwahl.

Er sei kein Mitglied der „Osmanen Germania BC“, betonte Senol. Aber selbstverständlich kenne er deren Präsident Mehmet Bagci, der seit der Großrazzia Ende Juni mit weiteren Anhängern des angeblichen Boxclubs (daher BC) in Haft sitzt. Er wisse von der Verhaftung, so Senol, aber nichts von den Vorwürfen gegen Bagci. Dem ZDF-Magazin „Frontal 21“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ liegen Abhör- und Observationsprotokolle deutscher Sicherheitsbehörden vor, die den Kontakt zwischen den Osmanen und der türkischen Politik belegen sollen.

Ermittler mit Razzien erfolgreich

Im Juni dieses Jahres waren bei Razzien gegen die Osmanen Germania BC in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sieben Männer festgenommen sowie etliche Waffen und Beweise sichergestellt worden. Zeitgleich durchsuchten Hunderte Polizisten 20 Wohnungen, Geschäftsräume und Fahrzeuge, wie die federführende Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte. Ziel waren auch je zwei Objekte im Kreis Offenbach sowie im Hochtaunuskreis. Bereits einige Tage zuvor erfolgte eine Festnahme in Dietzenbach.

Mit Mehmet Bagci saß der führende Kopf der Osmanen nun in Haft. Bereits im November 2016 war die Polizei mit einer bundesweiten Razzia gegen die Bande vorgegangen. Schwerpunkt war die Region. Derweil ist das Hauptquartier der Osmanen in der Dietzenbacher Voltastraße, dem sogenannten World Chapter, nicht mehr existent. Laut Polizei sind die Mitglieder nicht mehr in Dietzenbach aktiv. (cz/dpa)

