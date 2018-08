Gastronomie statt Moschee

Bürgel - Hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass im ehemaligen Restaurant „Zur Stadt Hanau“ eine Moschee entstehen soll. Doch es bleibt bei einem Gerücht. In das Grundstück an der Rumpenheimer Straße zieht nach der Fertigstellung des Umbaus wieder Gastronomie ein.

Außerdem werden die Wohneinheiten erweitert. In der Immobilie werden künftig neun statt vier Wohnpartien sein. Der Platz dafür entsteht durch einen angrenzenden Neubau. Die Grundmauern des ehemaligen Restaurants bleiben komplett bestehen, auch an der Höhe des Dachs hat sich nichts geändert – was Anwohner ebenfalls befürchtet hatten. Dem Vernehmen nach soll in das Erdgeschoss des Gebäudes „hochwertige Gastronomie“ einziehen und kein Fast-Food-Restaurant kommen. (stm)