Wie es ist, mit dem Tourette-Syndrom zu leben

Von: Julius Fastnacht

Erfülltes Leben mit Tourette: Benjamin Jürgens möchte das auch anderen Betroffenen ermöglichen. In Offenbach beantwortet er Fragen auf dem Selbsthilfegruppentag. © fastnacht

Benjamin Jürgens hat Tourette. Auf dem Offenbacher Selbsthilfegruppentag wirbt er für mehr Empathie für neurologische Probleme.

Offenbach – Dass etwas bei ihm anders ist, bemerkt Benjamin Jürgens schon als Kind. Mit Gleichaltrigen zu spielen, darauf hat er oft keine Lust. Er entwickelt Tics. Macht Pfeif- und Knallgeräusche. Steht Ewigkeiten unter der Dusche, um seine Zwänge unbemerkt auszuleben. „In den Klassenberichten stand: Benjamin imitiert Tierlaute und fängt unvermittelt zu singen an“, erzählt Jürgens. „Im Rückblick muss ich sagen: Eigentlich war die Sache recht eindeutig.“

Diagnose-Tourette nach einer Bolivien-Reise

Am Donnerstagnachmittag sitzt Benjamin Jürgens, 42 Jahre, auf einer Bank an Offenbachs Wilhelmsplatz. Wespen surren durch die Luft, er trägt ein schwarzes T-Shirt, auf dem zwei Hände angedeutete Strichcodes umgreifen. Manchmal klatscht er beim Reden in die Hände, fasst sich an die Glatze, einzelne Worte ruft er laut aus. Mittlerweile lebt er mit einer eindeutigen Diagnose: Tourette-Syndrom (dazu Kasten).

Als er den Befund erhält, ist Jürgens bereits Anfang 30. Erst eine spezialisierte Psychiaterin aus Hannover stellt die Erkrankung fest. Auf einer dreiwöchigen Reise nach Bolivien war Jürgens zuvor endgültig klar geworden: Er braucht Hilfe. Auf dem Trip nach Südamerika nämlich, den er mit seiner damaligen Freundin unternimmt, erlebt er eine wahre Tic-Explosion. Jürgens zittert am ganzen Körper, kann sich kaum noch die Schuhe binden. Ruhe spendet ihm erst das Cannabis, das er bei ein paar Einheimischen auftreibt. „Für mich war das der Moment der Offenbarung.“

Jürgens hat einen Behindertengrad von 50 Prozent. „Das ist auch gut so“, meint er, denn die Behandlung von Tourette bringt besondere medizinische Bedürfnisse mit sich. Jürgens holt eine weiße Dose aus seinem Rucksack: Medizinisches Marihuana, das er mit Tabak in ein dünnes Blättchen krümelt. Sein Hausarzt, ein Palliativ-Mediziner, verschreibt ihm den Wirkstoff per Rezept – ohne das Medikament wäre Jürgens ein störungsfreier Alltag kaum möglich.

Cannabis hilft ihm, mit Tourette zu leben

Dass Menschen mit Tourette-Syndrom ein geregeltes Leben führen können, zeigt die Geschichte von Benjamin Jürgens auch: Er ist Vater zweier Kinder, eins hat er eine Zeit lang allein großgezogen. Gemeinsam mit seiner Frau wohnt er in Frankfurt. Und: Im Job hat er seine Erfüllung gefunden. Er arbeitet als Pfleger in einem Altenheim in Hanau. „Für mich ist das Berufung“, sagt Jürgens. „In Menschen, die psychische Probleme haben oder an Demenz leiden, kann ich mich total gut einfühlen. Ich verstehe sie. Meine Arbeit ist meine Arena, da brauche ich mich nicht zu verstecken oder kleinzumachen.“

Und trotzdem hat Jürgens vor allem einen Wunsch: Eine Gesellschaft, die mehr Sensibilität, mehr Empathie für Menschen mit psychischen und neurologischen Problemen zeigt. Ihnen einen Weg aus der Stigmatisierung ermöglicht. Die Obszönitäten, die Jürgens manchmal rausrutschen, die Zuckungen – „wir finden unsere Tics oft selbst peinlich. Aber auch befreiend.“ Zu vielen fehlt dafür das Verständnis, findet er; eine Erfahrung, die er im öffentlichen Raum immer wieder machen muss.

Tourette-Selbsthilfegruppe stützt in Notsituationen

Zusammen mit seiner Mutter hat er deshalb vor sieben Jahren eine Selbsthilfegruppe gegründet, die „Hessenticser“. „Ich habe eine Anlaufstelle zum Austausch gesucht, aber keine gefunden. Und mir dann gedacht, es gibt wahrscheinlich noch andere Menschen wie mich, die reden wollen.“

Ein fester Kern von zehn bis 15 Leuten trifft sich regelmäßig, dazu kommen etliche weitere, denen die Gruppe in Notsituationen eine Stütze war. „Manchen, die Kontakt zu uns aufnehmen, geht es einfach darum, in einem schwierigen Moment klarzukommen. Eine langfristige Bindung ist nicht unbedingt nötig. Ich finde das ungeheuer positiv“, sagt Jürgens.

Eine Feststellung, die der Betroffene über die Jahre gemacht hat: „In der Gruppe lachen wir ziemlich viel. Einfach mal zwei Stunden miteinander zu ticen, das kann erlösend wirken.“ (von Julius Fastnacht)

Selbsthilfegruppentag

Wer Fragen zu Tourette hat, konnte sich am Samstag persönlich an Benjamin Jürgens wenden: Am 35. Offenbacher Selbsthilfegruppentag an der Frankfurter Straße sind die Hessenticser mit einem eigenen Stand vertreten.

Das Gilles-de-la-Tourette-Syndrom Das Tourette-Syndrom, benannt nach dem französischen Neurologen Gilles de la Tourette, ist eine neuropsychiatrische Erkrankung. Hauptmerkmal sind motorische und stimmliche Tics. Weltweit leiden 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung an Tourette, schreibt die Medizinische Hochschule Hannover auf ihrer Webseite. Auffällig: Vier von fünf Patienten leiden an Komorbiditäten, also zusätzlichen Symptomen wie einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Studien zufolge beeinflussen vor allem diese mit Tourette einhergehenden Symptome – auch Depressionen oder Zwänge – die Lebensqualität der Patienten.