Wohnung in Bieberer Straße komplett verwüstet

Offenbach - Es war eine Polizeimeldung über eher ungewöhnliche Beute: Einbrecher schleppten eine schwere Waschmaschine davon. Nun hat sich die Eigentümerin des Gerätes und Mieterin der betroffenen Wohnung gemeldet. Denn was dort vor sich ging, ist eine viel weitreichendere Geschichte mit vielen Fragezeichen. Von Veronika Schade

Der Schock kommt bei der Heimkehr aus dem Urlaub. Völlig verwüstet findet Jutta Meier (Name geändert) ihre Wohnung im Mehrfamilienhaus an der Bieberer Straße vor, Türen und Regale sind umgeworfen, ihre Habseligkeiten überall verteilt. Nichts ist an seinem Platz, es gibt kaum ein Durchkommen. Was genau alles fehlt, vermag sie noch gar nicht zu sagen, so groß ist das Chaos. „Mein Schmuck und der Fernseher sind auf jeden Fall weg“, sagt die Rentnerin. Und ihre erst ein Jahr alte Waschmaschine.

Diese stand im Zwischengeschoss in einer Kammer. Mit ihrem Verschwinden schaffte sie es in den Polizeibericht und in die Schlagzeile unserer Zeitung. Daraufhin meldet sich Meier in der Redaktion. Denn der Diebstahl der Waschmaschine ist nur die Spitze des Eisbergs. Die ungewöhnliche Vorgehensweise der Einbrecher gibt ihr zu denken, die Verwüstung der kompletten Wohnung, statt „nur“ die Schränke nach Wertgegenständen zu durchwühlen: „Das ist Vandalismus. Als ob mir jemand bewusst schaden wollte.“

Untergekommen ist sie zunächst bei der Nachbarin nebenan. Die beiden alleinstehenden Frauen sind die letzten verbliebenen Mieterinnen in dem vierstöckigen Wohnhaus an der Bieberer Straße, leben dort seit sechs beziehungsweise acht Jahren. Nach und nach sind alle anderen Mieter ausgezogen, weil die Lebensumstände in dem in den 1920ern erbauten Gebäude immer schlechter wurden. Die beiden Frauen konnten keine andere bezahlbare Wohnung finden. Doch der Preis, den sie für ihr Bleiben bezahlen, ist mehr als nur ein Geldbetrag – es ist vor allem ihre Gesundheit und Nerven.

Der Vermieter, eine Frankfurter Vermögensverwaltungsgesellschaft, dränge die Frauen immer wieder zum Auszug, wolle die Wohnungen sanieren und gewinnbringend neu vermieten. „Eine andere Wohnung aber hat man uns nie angeboten“, sagen sie übereinstimmend. Seit mehr als zwei Jahren lässt die GmbH das Haus „renovieren“, mit dem Ergebnis, dass sie auf einer Dauerbaustelle leben müssen. Wegen ständiger Wasserschäden sind die Wände voller Schimmel. Die Stromleitungen im Treppenhaus sind offengelegt, von Wänden und Decken fällt der Putz ab. Meier weigert sich, die volle Miete zu bezahlen. Zudem seien die Nebenkosten falsch berechnet, wie sie mit Hilfe ihres Anwalts beweisen konnte.

Ende 2014 brennt es in der Erdgeschosswohnung. Dabei bricht ein Stück der Treppe ab, das Gebäude muss aus Sicherheitsgründen für einige Tage evakuiert werden. „Von außen wurde das Haus dann renoviert, neue Klingeln und Briefkästen angebracht“, erzählt Meier. Ihr Name soll dabei ausgelassen worden sein. Sie erinnert sich an ein Gespräch mit einem Vertreter der vermietenden GmbH, bei dem er ihr 7500 Euro angeboten haben soll, falls sie bis Monatsende ausziehe. Sie schlägt das Angebot aus, da sie nicht weiß, wohin sie gehen soll. Er soll daraufhin gedroht haben, ihr das Leben zur Hölle zu machen.

Sie sei von einem Bauarbeiter angegriffen worden, Wasserleitungen seien angesägt, das Heizungsrohr „versehentlich“ angebohrt worden. Sie lässt niemanden, den sie nicht kennt, in ihre Wohnung, spricht mit Architekten und anderen, die den Wert der Immobilie ermitteln wollen, durch die Tür.

Hochsaison für Einbrecher - Was Sie jetzt wissen müssen Zur Fotostrecke

Ende August bekommt sie eine Räumungsklage, im Dezember kommt es zum Prozess. Bei diesem einigt man sich auf einen Vergleich.Bis zum 28. Februar soll sie ausziehen. Schon vorher habe der Vermieter für den 10. Januar den Gerichtsvollzieher mit einer Räumung beauftragt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das rückgängig gemacht haben“, sagt Meier. „Soll er doch kommen und räumen“, seufzt sie angesichts der Verwüstung in ihrer Wohnung, in der nicht mal mehr Telefon und Klingel funktionieren. Besorgt schaut die Rentnerin in die Zukunft. Sie will sich ein Zimmer suchen, ihre verbliebenen Sachen irgendwo unterbringen. „Irgendwie wird es schon weitergehen“, sagt sie. „Es kann eigentlich nur besser werden als hier.“