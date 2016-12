Unbekannte schlachten Luxus-Sportwagen aus

Einbruch in Kfz-Werkstatt

Offenbach - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Autowerkstatt in den vergangenen Tagen. Unbekannte Diebe klauen dort Reifen, Scheinwerfer und sogar eine komplette Bremsanlage.

Eine komplette Bremsanlage und mehrere Reifensätze stahlen Einbrecher, die am Wochenende und womöglich während der Weihnachtsfeiertage in eine Werkstatt an der Sprendlinger Landstraße eingedrungen waren. Zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 10 Uhr, hatten die Täter für den Einstieg in die Werkstatt eine Scheibe zertrümmert. Anschließend bauten sie laut Polizei von einem Audi R8 die Bremsanlage und die Scheinwerfer aus und montierten auch die Reifen ab. Mit diesen Sachen sowie drei weiteren Reifensätzen machten sich die Diebe anschließend davon. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich der 180er-Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 zu melden. (dr)

