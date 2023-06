Farbexplosion für mehr Toleranz: Offenbacher Dragqueen kämpft für Vielfalt

Von: Julius Fastnacht

Steht für Farb- und Tanzexplosionen auf der Bühne: Dragqueen Electra Pain tritt am Wochenende mit einer bunten Show vor dem Rathaus auf.

Auf der Bühne stehen, bedeutet Freiheit fühlen: Beim Straßentheaterfest in Offenbach lässt Dragqueen Electra Pain ihr Publikum daran teilhaben.

Offenbach – Limettengrüne Perücke, lilaglänzender Lippenstift und grellgelbe Fingernägel, länger als ausgefahrene Katzenkrallen: Electra Pains Schminke und Outfit, sind so knallig wie eine Packung Gummibärchen. Bei ihren Bühnenshows wirbelt die Dragqueen mal mit einer Tänzergruppe, schwenkt zum Rhythmus der Musik eine Regenbogenfahne, ein anderes Mal breitet sie weiße Engelsflügel aus, als wolle sie gleich abheben.

Offenbacher Dragqueen: „Drag hat keine Regeln“

„Drag hat keine Regeln, es ist eine Kunstform für jeden, auch biologische Frauen“, sagt Daniel – so heißt Electra Pain mit bürgerlichem Namen. Wenn es eine Voraussetzung gibt, dann nur eine: Dragqueens wollen unterhalten. „Für mich steht der Spaß ganz vorn“, sagt der 35-Jährige, der sich am Wochenende auf Offenbachs Internationalem Straßentheaterfest in Electra Pain verwandelt.

Im echten Leben arbeitet Daniel für die Frankfurter Stadtverwaltung, wohnt mittlerweile in Offenbach. Wenn er zu Electra Pain wird, dann zeigt er einen feminineren Teil von sich selbst. „Electra ist extrovertierter, offener, selbstbewusster. Sie bietet die Chance, die eigene Kreativität auszuleben. Sie gehört zu meiner Identität dazu, mittlerweile kann ich mir das gar nicht mehr anders vorstellen.“

Früher, auf dem Land bei Fulda, wo Daniel aufwächst, war das anders – er versteckt, was andere als „weiblich“ empfinden. Während die Jungs aus der Klasse draußen Fußball spielen, tanzt Daniel in seinem abgeschlossenen Kinderzimmer zu Britney Spears. Erst später, als er in die Stadt zieht, ändert sich das. „Ich habe angefangen, mich auszuleben.“ Heute ist Daniel ein offen queerer Mann. Er sagt: „Ich hätte mich gern früher selbst gefunden. Dazu hat mir aber einfach der Mut gefehlt.“

Wie Electra Pain ihren Dragnamen gefunden hat

In Frankfurter Clubs kommt er in Kontakt mit der Dragszene, die ihn sofort fasziniert – und entschließt sich, seine eigene Persona zu entwickeln. „Die Überspitzung der Rollenfiguren, die man klischeehaft anerzogen bekommen hat“, das macht den Reiz für ihn aus.

Wie Daniel seinen Dragnamen gefunden hat? „Electra fand ich schon immer geil, es gibt da auch den Film über diese Kriegerin.“ Auf einen Zettel kritzelt er Nachnamen, die passen könnten – und landet am Ende bei „Pain“, Englisch für Schmerz. „Einmal bin ich auf High Heels hingeflogen, ein anderes Mal habe ich mir die Beine aufgeschnitten – meine Anfangszeit als Dragqueen war damit verbunden. Rückblickend vielleicht auch mit dem Schmerz, den ich auf meiner Reise zu mir selbst gespürt habe.“

Mit seiner Kunst möchte Daniel anderen Menschen diesen Weg erleichtern. Für ihn ist Drag verwoben mit Aktivismus: „Ich will meine Rolle auch als Sprachrohr nutzen, um mehr Sichtbarkeit für queere Themen zu schaffen.“ Mit Blick auf die Gesellschaft sieht er Handlungsbedarf, sogar dunkle Wolken, die am Horizont aufziehen: „Ich sehe eine laute Minderheit, die immer mehr Lärm macht. Vor der Zukunft habe ich ein bisschen Angst.“ Im vergangenen Sommer wurde Daniel selbst Opfer eines homophoben Angriffs, ein Unbekannter sprühte ihm an der Konstablerwache Pfefferspray ins Gesicht.

Offenbacher Dragqueen Electra Pain hat fast eine halbe Millionen TikTok-Abonnenten

Auf ihrem TikTok-Account mit fast 500 000 Abonnenten bietet Electra Pain deshalb Videoschnipsel, die mal unterhalten sollen; aber auch Aufklärung bieten. „Ich erläutere LGBT-Themen, beantworte alle Fragen, die sich die Menschen so stellen – auch wenn es manchmal Hass gibt.“

Den persönlichen Kontakt findet Daniel weiter wichtig, will ihn bei seiner Show in Offenbach suchen. „Wenn die Leute Electra Pain treffen, sind sie am Anfang ein bisschen gehemmt. Mit der Zeit tauen sie dann auf – Begegnungsräume sind deshalb so wichtig.“ Nach der Show steht Electra Pain auch für Fotos und Gespräche zur Verfügung. „Eine Dragqueen zum Anfassen“, sagt Daniel und lacht. (von Julius Fastnacht)

Electra Pain tritt am Samstag, 1. Juli, gleich doppelt auf: Um 12.15 Uhr und um 14.45 Uhr, jeweils auf der Bühne vor dem Rathaus.