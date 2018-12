Laster bleibt an Bahnunterführung hängen

Schadenshöhe noch unbekannt

Bild von der Unfallstelle.

Offenbach - An der Bahnunterführung in Waldhof ist heute morgen gegen 8 Uhr ein Lkw hängengeblieben. Verletzt wurde niemand, zur Bergung musste die Seligenstädter Straße an dieser Stelle einseitig gesperrt werden.