Offenbach - Die Tansania- Koalition hat beim Marktplatz-Umbau noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler präsentierten am Donnerstag ihre Konzeption.

Lesen Sie dazu auch: Handel gegen Verlegung der Bushaltestelle So kann die Verwaltung eine im Juni zu beschließende Vorab-Vorlage erstellen, was verhindert, dass Bundes- Zuschüsse wegen versäumter Fristen entfallen. „Für Offenbachs unwirtlichsten Platz und die Innenstadt insgesamt kann der neue Marktplatz ein Quantensprung werden“, hoffen die Koalitionäre. Auf was sie sich geeinigt haben, soll die Aufenthaltsqualität verbessern, die Erreichbarkeit der Innenstadt für den Öffentlichen Nahverkehr erhöhen und für den Individualverkehr erhalten. Vorherige Varianten aus dem Dezernat von Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD) bezeichnet Tansania als „lückenhaft“, auch weil umliegende Straßen nicht einbezogen worden seien.

Nun gebe es ein praktikables Haltestellenkonzept, das ein erwartetes Wachstum des ÖPNV abbilde – auf die vom Gewerbeverein Treffpunkt kritisierte Verlegung der heutigen Zeltdach-Station wird nicht verzichtet. Die von der früheren SPD-Grünen-FW-Koalition vereinbarte Sperrung des Marktplatzes zur Waldstraße hin, kommt nicht. Wenigstens vorerst.

Wohl auf Einfluss der Grünen hin bleibt ein Türchen dafür offen: Eine testweise Schließung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht ausgeschlossen. Das schwarz-grün-gelb-blaue Bündnis lobt sich, es habe die bisherige Planung deutlich verbessert: „Wir haben sowohl die Kompetenz der Nahverkehr in Offenbach GmbH (NiO) als auch Verkehrsplaner sowie das Stadtplanungsamt intensiv einbezogen.“ Ein Knackpunkt war gewesen, ob es auf der Berliner Straße von Westen her eine Linksabbiegerspur geben sollte – die Nahverkehrsorganisation hatte eine vorgesehene Mischspur abgelehnt.

Auch die Einschätzungen und Interessen der unterschiedlichen Beteiligten seien analysiert, angehört und abgewogen worden: Gastronomen, Hausbesitzer, Marktbeschicker, Vertreter des Einzelhandels. Auch bei der Umsetzung würden Mitsprachemöglichkeiten der Betroffenen und Anlieger beachtet, gerade was die zeitliche Bauphasenplanung und die Detailplanung der Flächen vor den eigenen Gebäuden angehe – etwa zum Entladen oder in der Außengastronomie.

Dem Wunsch von Einzelhandel und Marktbeschickern, dass alle Ziele mit dem Auto zu erreichen sein sollen, will Tansania entsprechen. Dagegen wird der Durchfahrtverkehr reduziert. Zu einer Sperrung der Straßen am Wilhelmsplatz kommt es indes nicht, beide werden jedoch künftig in Nord-Süd-Richtung verlaufende Einbahnstraßen sein.

Das Ergebnis ihrer Einigung haben die Bündnispartner in einem „Pflichtenheft“ zusammengefasst, das sie dem Oberbürgermeister als zuständigen Baudezernenten an die Hand gaben. Daraus soll hervorgehen, wie der Umbau des Marktplatzes umzusetzen sei, damit die Koalitionäre dem Projektbeschluss im Juni zustimmen könnten.

Der Oberbürgermeister kann damit leben. „Die lange Beratungszeit hat sich gelohnt“, urteilte Horst Schneider. Ihn freut, dass die Konzeption durchaus spätere Korrekturen ohne große bauliche Maßnahmen zulässt, falls sich heutige Erwartungen nicht erfüllen. (tk)