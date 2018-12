Einkaufsnacht zum Jahresausklang

Offenbach - Zum Jahresende lockt der Einzelhandel mit einem Bonbon: Am Samstag, 29. Dezember, sind die Geschäfte in der Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet.

Beim „Late Night Shopping“ lässt es sich entspannt einkaufen oder umtauschen, zwischendurch kann man sich auf dem Weihnachtsmarkt stärken, der an diesem Abend erst um 23 Uhr schließt.

Dem Thema Auto kommt bei der Einkaufsnacht eine besondere Bedeutung zu: Autos gibt es in der Innenstadt normalerweise nur in der Spielzeugabteilung. Doch seit ein paar Tagen lenkt ein schicker Flitzer auf dem Weihnachtsmarkt die Aufmerksamkeit auf sich: Der Toyota Aygo ist der Hauptgewinn beim Gewinnspiel des Gewerbevereins Treffpunkt. Dieser wird am 29. Dezember um 21 Uhr auf der Weihnachtsmarktbühne verlost. Gewinnen kann allerdings nur, wer auch direkt dabei ist. Teilnahmekarten gibt es im KOMM, in der Galeria Kaufhof, in den drei Geschäften von M. Schneider, im Neuen Bettenhaus, bei Schuh Pauthner, der Löwen Apotheke und bei Koffer Roth.

Bei den meisten von diesen, aber auch bei vielen weiteren Geschäften sowie einigen Marktbeschickern, können übrigens auch die „Offenbachs großes Herz“-Gutscheine eingelöst werden. Erhältlich sind diese im OF-Infocenter, Salzgässchen 1, im Wert von 5, 25 oder 50 Euro. (pso)

