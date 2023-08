Einsamer Zeuge Offenbacher Vergangenheit

Von: Frank Sommer

Teilen

Nur der Turm erinnert noch an die einstige Offenbacher Schlosskirche. © Sommer

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Schlosskirche, das historische Zentrum des Protestantismus in Offenbach, zerstört. Die Turmruine steht unter Denkmalschutz, doch weiterhin gibt es kein Konzept für die Nutzung.

Offenbach – Über 200 Jahre prägte er die Silhouette der Stadt: Der Turm der Schlosskirche war, alte Ansichten belegen es, das, was man als Hingucker bezeichnet. Davon ist nichts mehr zu spüren, da die Schlosskirche, Geburtsstätte des Protestantismus in Offenbach, im Zweiten Weltkrieg bei Fliegerangriffen zerstört wurde.

Nach dem Krieg wurde lediglich der 22 Meter hohe Turm wiederaufgebaut, wenn auch in stark vereinfachter Form und ohne die charakteristische barocke Haube. Wo die Schlosskirche stand, stehen heute die Verwaltungsgebäude der Kirchengemeinde mit dem Kindergarten, der große Saal wird von der benachbarten Hochschule für Gestaltung genutzt.

Der Turm selbst steht unter Denkmalschutz, doch weder wird er genutzt noch sonderlich gepflegt: Das Denkmal ist mit Graffiti beschmiert und mit Aufklebern verunziert, dazu ein Anziehungspunkt für achtlos weggeworfenen Müll. Kein Wunder, dass engagierte Offenbacher immer wieder nach einer Nutzung oder zumindest einem besseren Umgang rufen. Bislang jedoch vergeblich – seitens der evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach, Eigentümerin des Gebäudes, gibt es derzeit keine Pläne für den Turm.

Ideen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder, zuletzt vor knapp fünf Jahren: Damals wurde wieder einmal ein Verkauf und Umbau zu Wohnungen diskutiert. Rechtlich, so hieß es von der Stadt, sei eine Wohnnutzung möglich. Sogar für eine Rekonstruktion der Turmhaube gab es Pläne, wonach diese – zur Hälfte mit Schindeln bedeckt – hätte wiedererstehen sollen. Doch die Pläne zerschlugen sich, heute steht laut evangelischem Regionalverband ein Verkauf des Gebäudes nicht mehr zur Diskussion.

Beschmiert und beklebt: die Turmruine der ehemaligen Schlosskirche © -

Wie man wenigstens das historische Aussehen retten könnte, zeigt das Beispiel der Alten Johanneskirche im nahen Hanau: Auch dort wurde die Kirche mit der barocken Turmhaube im Zweiten Weltkrieg bei Bombenangriffen zerstört, nach dem Krieg wurde die Haube nicht wiederhergestellt. Erst 2012, auf Initiative der Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt, folgte der Bau einer Stahlkonstruktion, die dem Turm das alte Aussehen zurückgab.

Von vergleichbaren Plänen ist in Offenbach nichts bekannt. Auf Nachfrage heißt es, dass die evangelische Kirche in Frankfurt und Offenbach abwarte, welche Pläne die Stadt mit dem Areal an Kirchgasse und Ludo-Mayer-Straße habe. Momentan werde an einer Machbarkeitsstudie für das Areal für die Zeit nach Umsiedlung der Hochschule für Gestaltung gearbeitet. Zeitraum: unbekannt. Und so werden die Offenbacher noch länger mit dem Anblick leben müssen.

Von Frank Sommer