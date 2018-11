Einsatz gegen Cannabis-Anbauer: Minister verteidigt Polizisten

Offenbach - Ist die Offenbacher Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen wegen illegalem Cannabis-Anbau mit unnötiger Härte vorgegangen? Mit dieser Frage musste sich der Landtag aufgrund einer Anfrage der hessischen Linken beschäftigen.

In seiner Antwort stellt sich Innenminister Peter Beuth (CDU) als Dienstherr vor seine Beamten und verteidigt deren Vorgehen. Die Vorgeschichte: Magda S., eigenen Angaben zufolge schwer krank, baut zur Linderung ihrer Leiden in ihrer Wohnung Cannabis an. Ihr Arzt habe ihr zwar ein Rezept ausgestellt, die Krankenkasse weigere sich aber, die Kosten zu übernehmen, begründet S. die Selbsthilfe, die sie auch via Facebook in Wort und Bild öffentlich macht.

Die illegale Züchtung ruft die Ermittler auf den Plan, die für Ende März 2018 eine erste Durchsuchung anordnen. Deren Ablauf wird recht unterschiedlich beschrieben. „In schwarzer Kampfmontur und mit gezogenen Waffen stürmten die Einsatzkräfte die Wohnung. Die Frau und ihr Lebensgefährte wurden mit Handschellen fixiert und abgeführt“, zitieren Medienberichte die Betroffenen. Bis zu 20 Polizisten seien teilweise behelmt und mit Maschinenpistolen in die Wohnung eingedrungen.

Die Schilderung in der Minister-Antwort auf die Linken-Anfrage weicht davon ab: „Noch bevor im Rahmen der ersten Durchsuchung (...) entsprechende Rezepte oder Atteste vorgelegt, der Durchsuchungsgrund bekannt gegeben oder auch nur eine Begrüßung ausgesprochen werden konnte, leisteten Frau S. und ihr Lebensgefährte massiven Widerstand gegen die Vollzugskräfte“, heißt es. Zwei Beamtinnen seien erheblich verletzt worden, sie hätten umgehend im Krankenhaus versorgt werden müssen und es sei eine mehrmonatige Nachbehandlung erforderlich gewesen.

„Erst nachdem die Situation während der Durchsuchung nach etwa einer Stunde zumindest vorübergehend beruhigt werden konnte, legte Frau S. Schriftstücke vor. Es steht nicht gesichert fest, ob sie tatsächlich an den von ihr beschriebenen Krankheiten leidet und ihre Krankenkasse die Kostenübernahme verweigert“, so das Ministerium. Zudem sei in der Wohnung eine Armbrust mit eingelegtem Pfeil gefunden worden, deren Durchschlagskraft tödlich sein könne.

Auf den Erfahrungen aus der ersten Durchsuchung basiert das Vorgehen bei der zweiten Mitte Juni, deren Zweck eine Haarproben-Entnahme des Partners von S. war. Zwölf Polizisten, die Hälfte davon Vollzugsbeamte in voller Schutzmontur, brechen morgens um 7 Uhr die Tür auf und stürmen die Wohnung von S. und ihrem Lebensgefährten. Der Widerstand der Beschuldigten bei der ersten Durchsuchung sei so massiv gewesen, dass „ein konsequentes Vorgehen mit dem gewählten Kräfteansatz zum Erreichen des Einsatzzweckes und zum Schutz der Beamten erforderlich war“, so die Begründung. (mad)