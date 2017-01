Eisbahn lockte die Massen

Offenbach - Schlittschuh laufen, Glühwein trinken, in der urigen Almhütte herzhafte Spezialitäten genießen – all das bot der Offenbach-Post-Winterzauber. Jetzt ist die Eisbahn auf dem Parkplatz des Ring-Centers abgebaut. Von Steffen Müller

Aufgrund der positiven Resonanz denken die Betreiber an eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Rund 10.000 Besucher schnürten sich zwischen 8. Dezember und 8. Januar die Schlittschuhe und begaben sich auf die 600 Quadratmeter große Eisfläche. Wie viele zu den Ständen rund um die Bahn kamen, kann Andreas Herzog jedoch nicht genau sagen. Der Leiter der Stadiongesellschaft Bieberer Berg (SBB) hatte die Idee zu der Eisbahn und ist einer der Betreiber. „Das war ein sehr großer Erfolg und zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, eine Eisbahn in Offenbach zu implementieren.“ An den Besucherzahlen sehe man, so Herzog, dass so etwas in Offenbach bisher gefehlt habe.

Für Herzog steht einer Fortsetzung des Projekts nichts im Wege. Aber: „Ohne unsere Partner wäre das nicht möglich gewesen.“ Deshalb will sich der Leiter der SBB im Frühjahr mit Sponsoren zusammensetzen, um über eine Wiederholung zu sprechen. „Wir haben das Projekt nicht entwickelt, um es nur einmal zu machen“, stellt Herzog klar.

Hauptsponsor und Namensgeber des Offenbach-Post-Winterzaubers war unsere Zeitung, die im 70. Jahr ihres Bestehens ihren Lesern mit Aktionen Danke sagen will. „Um das Jubiläum zu feiern, werden wir 2017 in jedem Monat Aktionen für unsere Leser anbieten“, erklärt OP-Geschäftsführer Thomas Kühnlein. „Die Eisbahn ist der Anfang.“ So warten in den kommenden Monaten exklusiv gestaltete Ausflüge auf unsere Leser.

Zum Abschluss des Offenbach-Post-Winterzaubers zeigten erfahrene Eiskünstler, dass es sehr wohl möglich ist, sich auf dem glatten Untergrund elegant zu bewegen. Eissportgruppen aus Frankfurt ließen sowohl im Paar- als auch im Gruppentanz Pirouetten und Sprünge ganz einfach aussehen.