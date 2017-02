Elektromobilität in Offenbach: Endlich ein kleines Netz

Offenbach - „In Sachen Elektromobilität haben wir den Schalter umgelegt.“ Das sagte unlängst Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche. Der Satz könnte auch aus dem Mund eines Offenbachers stammen. In dieser Woche beginnt der Bau von zwei eMobil-Stationen. Drei weitere sollen folgen.

Es ist sicher etwas mehr als eine Wegbereitung, wenn das Stuttgarter Unternehmen auf diese Technologie setzt und in den nächsten Jahren „zehn Milliarden Euro in Elektrofahrzeuge investiert“. Da erscheint es überaus passend, wenn Städte rechtzeitig mitziehen. Dabei kommt Offenbach eine besondere Rolle zu. Seit 2009 ist die Stadtwerke Offenbach Holding (SOH) mit der regionalen Koordination der Modellregion Elektromobilität Rhein-Main vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beauftragt. Die zentrale E-Mobil-Station an der Berliner Straße (Feldherrnhügel) besteht seit 2011; jetzt kommen weitere hinzu.

Damit erhoffen sich die Verantwortlichen eine deutliche Steigerung der Kundenzahlen und -kilometer. Denn das System krankte etwas daran, dass die Nutzer bislang stets zum Marktplatz zurück mussten. Bedeutet: Ein wortwörtlich einfaches von A nach B per Elektroauto oder Pedelec war nicht mach- und abstellbar. Das ändert sich nun Schritt für Schritt. In dieser Woche beginnt der Bau der neuen E-Mobil-Station am Nordring, gegenüber dem Hafenzentrum. Eine Woche später startet der Bau am Bieberer Ostendplatz – wenn die Witterungsbedingungen es zulassen.

Verstehen Sie E- Mobilität? Zur Fotostrecke

+ Die E-Mobil-Station am Marktplatz ist im Betrieb, nun folgen der Hafen und Bieber (jeweils l); als künftige Standorte werden derzeit noch Tempelsee (Nähe Stadthalle), das Baugebiet „An den Eichen“ sowie Bürgel und Rumpenheim (l) geprüft. - © Karte: maps4news Die neue Servicestation am Nordring wird mit zwei Abstellflächen für Car-Sharing-Elektrofahrzeuge einschließlich der notwendigen Lade-Infrastruktur ausgerüstet. Ein „VW e-up!“ steht dort künftig zur Ausleihe bereit. Der zweite Ladepunkt soll privaten Nutzern von Elektroautos zur Verfügung stehen. Damit wird das Netz an öffentlichen Ladesäulen erweitert. Außerdem wird die Station mit je fünf Abstell- und Ladeboxen für Pedelecs sowie je einem Informations- und Buchungsterminal ausgestattet. „Mit einem modernen und einladenden Erscheinungsbild wird die neue E-Mobil-Station das Thema Elektromobilität im Stadtbild in Offenbach deutlich sichtbar und das Angebot noch attraktiver machen“, heißt es in einer Mitteilung.

In den kommenden zwei Jahren sollen fünf solcher Stationen eröffnet werden – verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Aktuell werden als mögliche Standorte in Tempelsee (Nähe Stadthalle), im Baugebiet „An den Eichen“ sowie in Bürgel und Rumpenheim geprüft. Auf diese Weise soll das bestehende Sharing-Angebot nutzerfreundlicher gestaltet werden. Ziel ist es zudem, dieses „eng an das öffentliche Nahverkehrssystem in Offenbach anzubinden und eine weitere Mobilitätsoption zu schaffen“. (mk)