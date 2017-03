Genossen möchten auch Elektro-Roller

Offenbach - „Der Elektromobilität gehört in Großstädten die Zukunft“, ist sich die SPD-Stadtverordnete Ulla Peppler sicher. Die SPD-Fraktion begrüße daher den begonnenen Ausbau der E-Mobil-Stationen in Offenbach.

Aber: „Wir sind der Meinung, dass das Angebot ergänzt werden muss. Nur Elektroautos und Pedelecs zu verleihen, reicht nicht aus.“ Mit einem Antrag ans Stadtparlament wollen die Genossen erreichen, dass es künftig auch Elektroroller geben.

Begründung: Elektroautos und Pedelecs seien gerade für Jüngere nicht attraktiv. Diese Zielgruppe werde durch Elektroroller eher angesprochen. „Und sollten tatsächlich zukünftig fünf E-Mobil-Stationen im Stadtgebiet existieren, dann gibt es eine passende Infrastruktur, um unserer Idee zum Erfolg zu verhelfen“, ist Peppler überzeugt. Für Elektroroller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h pro Stunde reiche zudem ein Führerschein der Klasse B aus, womit es einen großen potentiellen Nutzerkreis gebe.

Darüber hinaus sei gerade bei Pedelecs in den vergangenen Jahren ein Rückgang der Ausleihen an der E-Mobil-Station am Marktplatz erkennbar gewesen. Es sei daher fraglich, ob die Anzahl der angebotenen Pedelecs - am Marktplatz sind es derzeit fünfzehn, an der neuen Station in Bieber werden es fünf - nicht zu hoch sei.

„Wenn man hier entsprechend einspart, dann könnten die Elektroroller teilweise gegenfinanziert werden“, argumentiert Ulla Peppler und fügt abschließend hinzu, dass es „doch gerade in den wärmeren Monaten nichts Schöneres gebe, als mit einem Roller die Stadt zu erkunden oder einen Ausflug zu machen“. (mk)

