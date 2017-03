„Komische Nacht“ in Offenbach

Offenbach - Die „Komische Nacht“ ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In Cafés, Bars und Restaurants erleben die Gäste bei dieser einzigartigen Show einen ausgelassenen Abend - mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten und Zauberer. Komisch-lustig wird es beim Comedy-Marathon in Offenbach am Mittwoch, 29. März.

An jedem der neun Veranstaltungsorte treten an diesem Abend fünf Comedians jeweils 25 Minuten auf. Bei der „Komischen Nacht“ müssen somit nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Künstler zu sehen, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen.

In Offenbach geht’s in die mittlerweile elfte Runde. Zu erleben sind neun Comedians, die in unterschiedlichen Konstellationen in folgenden Lokalitäten auftreten: Filmklubb, Hafen 2, KJK Sandgasse 26, Markthaus am Maa - zum Schiffchen, Markthaus am Wilhelmsplatz, Meatcut, Münchs, Restaurant Pauls No 21 - Achat Plaza und Wiener Hof. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten für 19.50 Euro gibt es in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de.

Zu den Künstlern: Bastian Bielendorfer ist Lehrerkind, Mützenträger und Fast-Psychologe. Er kommt aus dem Florenz des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen, in dem der Vokuhila noch Konjunktur hat und man auch mittags schon betrunken sein darf.

Als Grieche wurde man früher als Erfinder der Demokratie gehuldigt, heute wird man als Euro-Schnorrer abgestempelt. Costa Meronianakis kann ein Lied davon singen. Dabei wird er nicht müde uns seinen schwierigen Nachnamen näher zu bringen und die Deutschen zu besseren Tänzern zu machen!

Friedemann Weise ist Comedian, Liedermacher, Satiriker und Autor. Er schreibt unter anderem für extra3 und heute show online und Titanic.

Gerade erst hat Hans-Hermann Thielke seine neue Wohnung bezogen und es sich neben seinen Goldfischen auf dem Sofa bequem gemacht, da klopft die Liebe an seine Wohnungstür. Und nichts ist mehr, wie es einmal war.

Der Stand-Up-Comedian Manuel Wolff glänzt mit wahnwitzigen Gedankensprünge und spontanen Ideen. Egal, ob es um seinen Streit mit o2, Ralph Siegel, deutschen Gangsterrappern oder Helene Fischer geht.

Marion Metternich ist „Die Zauberin“. Ein Mix aus weiblicher Charmeoffensive und jeder Menge Humor, traditioneller Zauberei und mentaler Magie. Sie begeistert das Publikum mit verblüffenden Illusionen, viel Witz und Komik, Zauberei und mentalen Kunststücken.

Aufgewachsen im Rheinland liefert der „Soul-Comedian“ Marius Jung amüsante, manchmal auch tiefgründige Einblicke ins Leben eines „Maximalpigmentierten“ unter weißen Deutschen. Weder liegt ihm Polemik, noch jammert er gern - lieber geht Marius Jung ethische Fragen in seiner ureigenen Mixtur aus leichtfüßigem Witz und schwarzem Humor an.

Michael Eller beobachtet das Leben um sich herum und sieht die komplette Bandbreite sozialen Elends. Und er erkennt: „Hier muss ich helfen! Das kann aber weh tun!“ Zwischen Gags zum laut Mitlachen und scharfzüngiger Real-Satire liegt oft nur ein Atemzug.

Der Dichter und Rapper Quichotte ist vor allem ein grandioser Stand-up Künstler. Er kam früh mit Rapmusik in Kontakt und trat mit eigenen Tracks auf. Später führte sein Weg auf Deutschlands Poetry Slam Bühnen, welche er sehr oft als Sieger verließ. (stm)

