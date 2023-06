Eltern sorgen sich um Hortplätze in Offenbach

Von: Frank Sommer

Teilen

Das Bildungszentrum Bieber-Nord ist noch Baustelle © Sommer

Die Verzögerung der Eröffnung des Bildungskomplexes Bieber-Nord bereitet einigen Familien größte Sorgen: Ob die Nachmittagsbetreuung ab September gesichert ist, dazu gibt es unterschiedliche Angaben.

Offenbach - Acht Kinder aus Bieber-Nord werden bisher nach der Schule mit einem Bus zum Hort des Internationalen Bundes (IB) in der Rowentastraße zur Nachmittagsbetreuung gefahren, da das Interimsgebäude der Schule nicht genügend Platz bietet.

Doch der IB hat zum 31. August die Hortplätze gekündigt – eigentlich kein Problem, wenn der Ganztagsbetrieb pünktlich zum September im neuen Gebäude aufgenommen würde. Da das Gebäude erst zum Januar bezogen wird, stehen die betroffenen Eltern nun vor dem Problem, auf Monate keinen Nachmittagsplatz für ihre Kinder zu haben.

„Das Transportunternehmen hat uns zum Jahresbeginn den Vertrag gekündigt, der neue sieht eine Verdreifachung der Kosten vor – das ist nicht mehr machbar für uns“, sagt Heidi Bauch vom IB. Eine Anfrage an die Stadt um einen Zuschuss sei abschlägig beantwortet worden. „Uns wurde gesagt, dass die Kinder ab September von der Schule nachmittags betreut werden“, sagt sie. Daher habe der IB die Hortplätze gekündigt.

„Wir haben beim Schulamt nachgefragt und dort hieß es, dass während der Sommerferien versucht wird, einen externen Träger für die Nachmittagsbetreuung ab September zu finden“, sagt Agnieszka Herdinand, eine der betroffenen Mütter. Denn ab September soll die Schule den Ganztagsbetrieb aufnehmen, auch im Interimsgebäude. „Da bisher die Container nicht genug Platz geboten haben und Kinder extern betreut wurden, fragen sich die Eltern, wie das nun möglich sein soll.

Eine Nachfrage bei der Servicestelle Ganztag habe ergeben, dass Nachmittagsbetreuung auch für die neuen Erstklässler angeboten werde, betont Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß. „Sofern jemand bisher im Hort war und nun in die Nachmittagsbetreuung an Bieberer Schulstandorten möchte, gibt es sicher eine Lösung“, sagt er.

Die Eltern beruhigt das nicht. „Was, wenn über die Ferien kein Träger gefunden wird? Wie sollen wir in der Ferienzeit, wenn die Familien in Urlaub sind, neue Plätze für unsere Kinder finden?“, fragt Herdinand. Sie und eine andere alleinerziehende Mutter sorgen sich zudem um ihren Arbeitsplatz, sollten sie gezwungen sein, die Kinder früher von der Schule zu holen. Die Stadt, so fordern die Eltern, müsse sicherstellen, dass die Kinder nach den Ferien versorgt sind.

Von Frank Sommer