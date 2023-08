Energiewende stellt Katholiken und Protestanten in Offenbach vor Herausforderung

Solaranlage auf Kirche lohnt nicht

+ © Häsler Die Kita der evangelischen Erlösergemeinde hat eine Voltaikanlage auf dem Dach. © Häsler

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Sommer schließen

Weitere schließen

Die Energiewende stellt auch die Kirchengemeinden in Offenbach vor große Herausforderungen. So ist Photovoltaik nicht auf allen Dächern möglich.

Offenbach – Die christlichen Kirchen zählen zu den größten Land- und Immobilienbesitzern der Republik. Auch in Offenbach haben Bistum Mainz und Evangelische Kirche zahlreiche Liegenschaften. Neben Kirchen und Gemeindehäusern zählen dazu Wohnungen, Kinder-, Senioren- und Betreuungseinrichtungen. Das von der Bundesregierung geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG) stellt für sie wegen der Vielzahl ihrer Objekte eine große Herausforderung dar, hinzukommen verschiedene Vorhaben in Sachen Energieeffizienz und -gewinnung. Angesichts der Größe von Kirchendächern und der Zahl sonstiger Objekte ist der Ruf nach der Installation von Fotovoltaikanlagen zwar verständlich – doch die Umsetzung ist kompliziert, wenn nicht gar unrentabel oder unmöglich.

Die Positionen der Kirchen sind fast identisch: Grundsätzliche Vorbehalte gegen Fotovoltaik oder neue Heizsysteme gibt es nicht, doch sind diese längst nicht überall umsetzbar. Tobias Blum, Sprecher des Bistums Mainz, betont, dass es auf mehreren Kirchen Solaranlagen gebe, so in Dieburg auf Sankt Wolfgang oder in Darmstadt-Kranichstein. Doch der flächendeckende Einsatz sei kaum denkbar, denn nicht überall sei er sinnvoll.

Viele Probleme bei Solaranlagen auf Kirchendächern

Cornelis Boy, Leiter der Abteilung für Bau, Liegenschaften und Hausverwaltung im evangelischen Regionalverband, sagt, dass sich Fotovoltaik eher auf Wohn- oder Betreuungseinrichtungen rechneten: Während sich früher das Einspeisen von Strom lohnte, gebe es heute deutlich weniger Geld, dafür seien Geräte- und Installationskosten gestiegen.

Zudem sind längst nicht alle Dächer für Fotovoltaik geeignet. Die Dachdeckung historischer Kirchen, etwa mit Schiefer, sei oft nicht für die zusätzliche Last geeignet, so Blum. „Außerdem muss geprüft werden, ob die Anlage überhaupt wirtschaftlich ist“, sagt Boy. Hinzu kommt, dass Kirchen oft denkmalgeschützt sind und eine Fotovoltaikanlage das Erscheinungsbild entscheidend verändern würde.

„Je mehr man einspeist, desto unwirtschaftlicher ist eine Anlage“, sagt Boy, deshalb seien sie eher auf Kita-Dächern zu finden: „Da wird der erzeugte Strom selbst verbraucht, das rechnet sich.“

In Offenbach gibt es eine Anlage auf der Kita der Erlösergemeinde, in Frankfurt auf elf Objekten der evangelischen Kirche. Dort werden 228 000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugt. Angesichts der Menge an Liegenschaften eine überschaubare Zahl, wie Boy einräumt. Auf zwei weiteren Gebäuden in Frankfurt seien Solaranlagen für dieses Jahr geplant.

Tausende Dächer als Standort von Solaranlagen vom Bistum Mainz geprüft

Das Bistum erstellt derzeit ein Kataster von Gebäuden, die überhaupt für Solarnutzung geeignet wären – mehr als 2200 werden geprüft. Doch ähnlich wie bei der evangelischen Kirche kommt es stets auf den konkreten Standort an, ob eine Anlage wirtschaftlich ist.

Das Evangelische Dekanat in Frankfurt und Offenbach ist damit beschäftigt, für ihre Liegenschaften eine Prioritätenliste für Heizungen nach Baujahr zu erstellen. Dabei wird ebenfalls Leistung und Brennstoff berücksichtigt. Man wolle die Heizwende systematisch angehen in Kooperation mit Partnern wie den regionalen Energieerzeugern. „Wenn in den nächsten Jahren eine Anlage in die Knie geht, schauen wir, welche Lösung sinnvoll ist“, sagt Boy. Je nach Standort kann eine Übergangslösung sinnvoll sein, da längst nicht überall Fernwärme oder Heizpumpen möglich sind: Nicht in allen Stadtteilen und Straßen Frankfurts und Offenbachs gibt es die Möglichkeit eines Fernwärmeanschlusses, außerdem haben nicht alle Gebäude genügend Platz für ein Pumpensystem.

Im September liegt ein erster Bericht zu Solaranlagen vor

„Die Kosten lassen sich noch nicht beziffern“, sagt Boy. Zudem komme es darauf an, was das neue Gesetz vorschreibe. Ein erster Bericht soll bei der Synode im September vorgelegt werden.

Ob künftig weiter geheizt wird wie bisher, ist offen: Diskutiert wird innerhalb der Kirchen auch, ob jedes Gebäude wie bislang geheizt werden muss. Bei Kitas und Wohnheimen steht das nicht zur Diskussion, da gibt es gesetzliche Vorgaben.

In der Evangelischen Landeskirche wurde angesichts der Gaskrise zuletzt auch vermehrt über „körpernahe Heizmöglichkeiten“ nachgedacht: Statt die Heizung anzudrehen, würden Decken verteilt...