Rund 20.000 Euro Erlös bei 8. Offenbacher Entenrennen

Schnabel-an-Schnabel-Rennen: Zuschauer fiebern entlang der rund 250 Meter langen Strecke am Main mit den Plastikenten mit. © klein

Das Entenrennen auf dem Main des Lions-Clubs Offenbach-Lederstadt bringt rund 20.000 Euro Erlös für Schulprojekte.

Offenbach – Auf dem Main treiben tausende Plastikenten, am Ufer herrscht eine Stimmung wie bei der Tour de France: Nach fünf Jahren schickt der Lions-Club Offenbach-Lederstadt wieder seine roten Flitzer ins Wasser. Zum achten Entenrennen versammeln sich am Samstag etliche Zuschauer östlich der Carl-Ulrich-Brücke, um beim Wettkampf für einen guten Zweck mitzufiebern, bei dem dabei sein alles ist.

„Da, die ist ausgerissen, die gewinnt bestimmt“, ist am Ufer zu hören und wie ein Rennfahrer wird sie angefeuert. Doch es ist wie manchmal im großen Sport, kurz vor dem Ziel wird die Ente vom großen Pulk eingeholt. Vor dem engen Flaschenhals des Ziels drängen sich die roten Schwimmer, bis schließlich die Siegerente den Plastikschnabel voraus hat: Notar Stefan Hering fischt sie aus dem Main und zeigt die Nummer 3966. Der Starnummerninhaber oder die -inhaberin kann sich über einen E-Roller freuen.

Los geht’s: OB Felix Schwenke (rechts) lässt die Enten in den Main purzeln. © Klein, Peter

Überhaupt ist die Vorfreude bei allen Beteiligten schon lange vor dem Start groß, der Platz am Mainufer gut besucht. Aufs Wasser gelassen werden nur Enten mit verkauften Startkartennummern. Rund 4500 Enten sind es, verkündet Lions-Präsident Dirk Wilhelm Schmidt stolz. Zusammen mit Andreas Mohr kümmert er sich um die Säcke mit den roten Rennenten. THW und Feuerwehr treffen am Mainufer letzte Vorbereitungen, schwimmende Barrieren markieren die 250 Meter lange Strecke. Auch wandern noch bis kurz vor Rennbeginn Startkarten über die Theke. Schließlich gibt’s mit fünf Euro Einsatz für eine Ente nicht nur die Chance auf einen von vielen gestifteten Preisen, sondern auch die Gewissheit, dass so gut wie jeder Cent in Offenbach bleibt. Oberbürgermeister Felix Schwenke dankt allen Ehrenamtlichen, die dafür sorgen, dass die rund 20.000 Euro Erlös aus dem Losverkauf den Offenbacher Innenstadt-Schulen zugute kommen. Für den Oberbürgermeister genau die richtigen, da viele Menschen in der Innenstadt in beengten Wohnverhältnissen lebten. Dann lässt sich Schwenke auf einem Teleskopmast der Feuerwehr über den Main heben, um die Enten ins Wasser purzeln zu lassen. Der Pulk setzt sich in Bewegung und mit ihm die Zuschauer, während die Feuerwehr mit Boot und mit Wasser aus einem Schlauch für Wellen sorgt.

Achtklässler begeistern: Die Band Lovely sorgt für Kurzweil. © Klein, Peter

Auf der Bühne unterhalten den Nachmittag über die Band Magix, mit Sechstklässlern der Mathildenschule, die Gruppe Lovely mit Achtklässlern der Mathildenschule und „No Feet“ mit jazzigen Klängen. Derweil springt der Nachwuchs auf einer Hüpfburg, Erwachsene sitzen bei Kaffee, Kuchen, Wein und Bier entspannt an Bierbänken zusammen.

Durchs Bühnenprogramm führt Alt-Oberbürgermeister Horst Schneider, dem dann bei der Gewinnübergabe des E-Rollers verwehrt bleibt, eine Runde auf dem Roller durchs Publikum zu fahren.

Der Gewinner ist schlicht nicht anwesend, kann aber ab Dienstag – genau wie alle anderen – unter Vorlage der Startkarte die Preise bei der EVO abholen. Geschätzt mehr als 1000 Besucher finden im Laufe des Nachmittags den Weg aufs Fest. Für Lions-Präsident Schmidt ist der Tag ein voller Erfolg: „Es hat alles wunderbar geklappt und ich freue mich, dass so viele Enten ins Rennen geschickt wurden.“ Er kündigt an: „In zwei Jahren gibt’s das nächste Entenrennen.“

