Offenbach wird grüner

Ein Grund für die steigenden Zahlen an Bäumen im Stadtgebiet sind Neupflanzungen, vor allem am neu gebauten Mainzer Ring.

Offenbach - Momentan ist der Stadtservice wieder unterwegs, um alte oder kranke Bäume zu fällen. In der Bevölkerung besteht der Verdacht, dass der Bestand im Stadtgebiet schwindet, da es keine Nachpflanzungen gebe. Von Steffen Müller

Doch das Gegenteil ist der Fall: Die Zahl der Bäume ist in den letzten Jahren gestiegen. Bis ein Gewächs ersetzt wird, kann es aber dauern. Die Baumkolonne des Stadtservice ist ganzjährig gut ausgelastet. Rund 30.000 Bäume liegen im Zuständigbereich des ESO, der die Buchen, Birken, Eichen oder Kastanien katalogisiert, kontrolliert, zurückschneidet, gießt – oder fällt. Diese Aufgabe steht aktuell ganz oben auf der Agenda. Aufgrund maroder Stämme, Faulstellen oder massiver Wurzelschäden muss bei mehreren Bäumen im Stadtgebiet die Säge angesetzt werden. Einige Leser haben sich bereits in der Redaktion gemeldet und den Verdacht geäußert, dass es keinen Ersatz für gefällt Bäume gibt.

+ Auf dem Spielplatz am Mainzer Ring musste ein großer Baum krankheitsbedingt gefällt werden. Den Verdacht weist Annette Glowania von sich, die beim Stadtplanungsamt für die Grünflächen zuständig ist. „Die Grünschutzsatzung verpflichtet uns nachzupflanzen, wenn ein Baum gefällt wird.“, Und daran halte sich die Stadt auch. Allerdings bestehe Spielraum: „Eine zeitliche Vorgabe gibt es nicht.“ Glowania räumt auch ein, dass der Eindruck des Baumschwunds entstehen könne, da nicht immer am Ort der Fällung nachgepflanzt werde.

Eine Begründung nennt sie auch: Wird ein Baum umgemacht, kann es dennoch sein, dass in seinem ursprünglichen Quartier kein Platz für ein neues Exemplare ist. Schuld daran hat auch der Klimawandel. So verhindern notwendig gewordene größere und offenere Baumscheiben für die Wasserversorgung eine Neupflanzung an alter Stelle.

Glowanias Aussagen werden unterstützt von ESO-Sprecherin Sigrid Aldehoff, die einen Überblick über den Baumbestand in Offenbach gibt. Demnach umfasst das Baumkataster der Stadt rund 30.000 Bäume. Gezählt werden nur die Bäume an Straßen und Parkplätzen sowie in Parkanlagen auf Friedhöfen, städtischen Grundstücken und Brachlagen. Exemplare auf Privatgeländen und im Stadtwald fallen nicht in die Zuständigkeit des ESO und werden auch nicht gezählt. Nicht einzeln erfasst werden auch die Bäume in sogenannten „waldartigen Beständen“ wie dem Leonhard-Eißnert-Park, dem Spielplatz Vorderwald oder im Tambourpark, die dennoch in die Zuständigkeit des ESO fallen. Hier wird von der Baumkolonne des Stadtservices der Bestand insgesamt kontrolliert. Die Bäume haben aber keinen einzelnen Datensatz im Baumkataster, in dem beispielsweise Größe, Stammumfang, Alter und bisher erfolgte Pflege vermerkt wird.

Sauger, Kleber, Moos: Der bizarre Kampf gegen miese Luft Zur Fotostrecke

In fast allen katalogisierten Kategorien sind die Baumzahlen in den letzten Jahren gestiegen, einzige Ausnahme bilden die Friedhöfe. „Der Rückgang ist dadurch zu erklären, dass neue Grabfelder ausgewiesen wurden“, erklärt Aldehoff. 2010 waren es noch 2850 Bäume auf Friedhöfen, 2018 sind es 2750.

Im Vergleich zu 2010 ist die Anzahl auf städtischem Grund von 24.800 auf 25.850 gestiegen. Für die Exemplare auf Brachlagen gibt es keine Zahlen. Grund für den Anstieg sind Neupflanzungen in den Neubaugebieten Hafen und An den Eichen und am neu angelegten Mainzer Ring als Straßenbegleitgrün.

Die meisten Bäume stehen mit 10.500 an Straßen und Parkplätzen. 2010 waren es 10.150. In Parkanlagen finden sich 6800 Bäume (2010: 6520), auf Sportanlagen, Schulhöfen sowie Kitas zusammen 3600 (3360) und 2200 (2000) auf Spielplätzen.