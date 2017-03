OPG erhält begehrten Immobilienmanager-Award

Offenbach - Der Hafen wurde nahezu 100 Jahre industriell genutzt. Die Insel diente vor allem als Lager- und Umschlagplatz für Mineralölprodukte. Wo einst Leben und Wohnen undenkbar war, wächst heute eine nicht möglich gehaltene Urbanität.

Das Hafenprojekt wird nun sogar geadelt: mit dem begehrten Award des renommierten Fachmagazins Immobilienmanager. Der Preis gilt gemeinhin als Immobilien-„Oscar“. Und wie beim großen Vorbild gibt es verschiedene Kategorien. Die OPG hat den Preis in der Kategorie „Stadtentwicklung“ für den Offenbacher erhalten. Somit rückt die ehemalige Industriebrache einmal mehr in den Fokus der bundesweiten Immobilienwirtschaft. Oberbürgermeister Horst Schneider, OPG-Geschäftsführerin Daniela Matha und Boica Niermann, Leiterin Quartiers- und Projektentwicklung, haben die Auszeichnung bei einer Gala in Köln vor mehreren Hundert Gästen entgegen genommen. Der Abend gilt als „Networking-Event“ der Branche.

Eine unabhängige, hochkarätig besetzte Fachjury unter Vorsitz von Christof Hardebusch, Chefredakteur des Fachmagazins, hat die Preisträger in 14 verschiedenen Kategorien ausgewählt – von der Finanzierung über das Management bis zur Projektentwicklung. In der Preis-Kategorie Stadtentwicklung waren bundesweit beispielgebende städtebauliche Entwicklungen gefragt gewesen, die innovative Lösungen erfolgreich umsetzen. In dieser Hinsicht, so die Jury, sei die Offenbacher Stadtwerke-Tochter OPG „ein mehr als würdiger Preisträger“. Die Entwicklung des ehemals industriell genutzten Hafenareals zu einem qualitativ hochwertigen städtischen Quartier bedeute für die Stadt wie für den ehemaligen Industriehafen eine „enorme Standortaufwertung.“ Zu verdanken sei dies einer „umsichtig erfolgten Planung“, die nicht nur dem Endergebnis, sondern auch dem Miteinander unterschiedlicher Entwicklungsbeteiligter einen hohen Stellwert beimesse.

„Wir sind stolz“, betonte Horst Schneider, „den renommierten Award nach Offenbach geholt zu haben.“ Es sei schön zu sehen, so Daniela Matha, „wie aus unserer Vision jetzt Wirklichkeit wird“. Boica Niermann ergänzte - vielleicht auch mit Blick auf kritische Stimmen in der Heimat: „Stadtentwicklung ist nichts für Sprinter, sondern für Marathonläufer.“ An dem Erfolg seien viele Mitstreiter und Investoren beteiligt. Mit ihrer Entscheidung würdigte die Jury die „hohe und innovative Prozessqualität“ der Hafenentwicklung. Dabei zeigten sich die Fachjuroren beeindruckt von der Vielfalt der Nutzungen, die von Wohnen und Arbeiten über Freizeit und Gastronomie bis hin zu Kultur und Bildung reicht, aber auch von den großzügig bemessenen Freiräumen und Grünflächen und der öffentlichen Zugänglichkeit aller Wasserkanten.

Ein wichtiges Entwicklungselement sei die Belebung des Areals durch Zwischennutzungen. Der daraus entstandene „urbane Mikrokosmos“ sei in Teilbereichen fester Bestandteil des Quartiers geworden. Die daraus resultierende „Integration des Quartiers in das Stadtgeschehen“ erzeuge einen zusätzlichen Mehrwert. Hervorgehoben wurde in der Laudatio auch das Mobilitätskonzept des Hafens Offenbach mit einer guten Anbindung an die Innenstadt und die S-Bahn-Stationen und einem „bunten Angebot individueller Fortbewegungsmöglichkeiten“. Ebenfalls gelobt wurden die Bemühungen der OPG um nachhaltige Lösungen. Und mittlerweile hat der Bau einer E-Mobil-Station am Nordring (gegenüber dem Hafenzentrum) begonnen. Sie wird mit zwei Abstellflächen für Car-Sharing-Elektrofahrzeuge einschließlich der notwendigen Ladeinfrastruktur sowie fünf Abstell- und Ladeboxen für Pedelecs ausgerüstet.

Bereits 2011, zu Beginn der Entwicklung am Fluss, war der Hafen auf nationaler Ebene durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen gewürdigt worden. Mit der höchstmöglichen Zertifikatsstufe in Gold hatte sie den Hafen in der Kategorie „Stadtquartier Neubau“ aufgrund der an nachhaltigen Kriterien ausgerichteten Gesamtkonzeption vorzertifiziert. (mk)