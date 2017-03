SPD will Taxen mehr Rechte einräumen

Offenbach - Im Dezember des vergangenen Jahres war es Thema in unserer Zeitung: Ein Taxi war von einer Streife der Stadtpolizei erwischt worden, als es zwei ältere Damen in die Fußgängerzone fuhr.

Der Taxifahrer wurde an der Weiterfahrt gehindert, weil das Befahren dieses Bereiches verboten sei. In vielen Leserbriefen äußerten sich die Offenbacher zu dem Vorfall. Nun hat sich die SPD des Themas angenommen. „Die Fraktion hat in den vergangenen Wochen mit betroffenen Fahrgästen gesprochen und mit Taxifahrern. Außerdem haben wir uns gefragt: Was ist uns in Sachen Fußgängerzone und Verkehr für Offenbach wichtig?“, berichtet die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gertrud Marx. Gemündet ist es in einen Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung. Dieser fordert, dass alle Taxen, die über eine Konzession für Offenbach verfügen, die Fußgängerzone für Hol- und Bringverkehr nutzen dürfen.

„Wir möchten, dass weiterhin Familien in der Fußgängerzone wohnen, dass es Ärztehäuser und Apotheken gibt, die von Kranken auch erreicht werden können und wir möchten, dass auch Gehbehinderte problemlos in die Fußgängerzone kommen können“, so Marx. Die SPD will außerdem erreichen, dass mehr Taxen auch Rollstühle transportieren können. Deshalb sollen zehn weitere Konzessionen an Taxen vergeben werden, die über eine Hubfunktion verfügen. Marx: „Nach unseren Recherchen gibt es in Offenbach derzeit nur ein Taxi, das über eine solche Einrichtung verfügt“. Sie betont: „Nach unserem Antrag ist nur das An- und Abfahren in die beziehungsweise aus der Fußgängerzone heraus erlaubt.“

„Gleichzeitig mit dieser Maßnahme sollte der rechtmäßige Aufenthalt von Autos in der Fußgängerzone stärker als bisher überprüft werden“ fordert Gertrud Marx. „Nicht die eingeschränkte Seniorin, die mit einem Taxi die Fußgängerzone anfährt, um eine Freundin auf einen Kaffee zu treffen, ist das Problem. Das Problem sind die vielen Durchfahrten unberechtigter Fahrzeuge oder auch der Lieferverkehr außerhalb der Anlieferzeiten“ so die SPD-Politikerin. (mad)

