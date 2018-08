Schwimmen im Main? Lieber nicht...

Offenbach - Es ist in diesen Tagen eine naheliegende Versuchung: baden im Main. Obwohl das Eintauchen in bestimmten Abschnitten grundsätzlich erlaubt ist, raten Fachleute von einer Abkühlung im Fluss ab. Von Matthias Dahmer

Das war nicht immer so: Einst lockten zahlreiche Mainbäder die Offenbacher an. Der Mann hat wohl einfach genug von der Hitze gehabt. Vor wenigen Tagen, wir berichteten darüber, springt ein 65-Jähriger von der Carl-Ulrich-Brücke in den Main. Am Fechenheimer Ufer, wo er wieder aus dem Wasser steigt, wartet auf ihn die Polizei – und nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Was der Mainschwimmer offenbar nicht wusste: Das ist verboten. Zumindest an dieser Stelle, wie Marisa Schneider, stellvertretende Amtsleiterin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Aschaffenburg, erläutert. Die Bade-Verbote bestehen nach Angaben der Fachfrau jeweils 100 Meter ober- und unterhalb von Brücken, Schleusen, Wehren, Fähren und Schiffsanlegestellen. Ansonsten gilt: „Schwimmen im Main ist überall erlaubt, wo es nicht verboten ist“, sagt Marisa Schneider. Trotzdem würde sie es nicht empfehlen. Die Strömung und der Sog, den Schiffe erzeugen könnten, seien zu gefährlich. Zwar sei es im staugeregelten Main nicht ganz so schlimm wie im frei fließenden Rhein, in dem in den vergangenen Wochen mehrere Menschen ertrunken sind. Doch ein Risiko bestehe.

Noch deutlicher wird Gerd Hofmann, der beim Regierungspräsidium Darmstadt für die Gewässergüte zuständig ist: „Vom Schwimmen im Main kann ich nur abraten.“ Seine Bedenken sind nicht physikalischer, sondern biologischer Art. Im Main wimmele es von Bakterien, Keimen und anderen Schadstoffen. Das Infektionsrisiko sei bei dem derzeitigen Niedrigwasser besonders hoch, weil es kaum eine Verdünnung etwa durch Regen gebe, so Hofmann. Und: „Man muss bedenken, dass die Kläranlagen zahlreicher Kommunen ihre Abwasser in den Main ableiten. Die Wasserqualität nimmt Richtung Mainmündung immer mehr ab.“

+ Einst gehörten Main-Bäder zum Alltag der Offenbacher. Die erste Badeanstalt wurde bereits 1781 eröffnet, ihre Blütezeit erlebten die Fluss-Schwimmbäder vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre. Die Aufnahme zeigt eine Badeanstalt aus der Zeit um 1890. © Stadtarchiv Nicht überliefert sein dürfte, wie es mit der Wasserqualität des Mains zu Zeiten Goethes aussah. Sicher ist jedoch, dass ein gewisser Johannes Groß 1781 gegenüber der heutigen Speyerstraße auf einer Maininsel eine öffentliche Badeanstalt eröffnete. Badewillige, berichtet die Offenbacherin Angelika Amborn-Morgenstern in ihrem Buch „Bäder in Offenbach- 1781-1994“, wurden von Herrn Groß mit einem Kahn zum Badehaus auf die Sandbank gefahren, die auf der Höhe des Mainparkplatzes lag. Schon das Umziehen war ein Programm für sich. Im Badedress, bestehend aus Schuhen, Strümpfen und Badekostüm, stiegen sie in eines der vier Senkkastenbäder, in dem sie dann mit einem Kran zum „Sturzbad“ ins Wasser getaucht wurden.

Männer und Frauen, hat die Autorin recherchiert, badeten zu getrennte Zeiten, und was die Männer durften, war den Frauen noch lange nicht erlaubt, nämlich in das „Schwimmbecken“ zu steigen. „Frauen und Mädchen mussten mit dem Schwimmen noch 100 Jahre warten. Das Schwimmbad an der Sandbank war ein großer Erfolg. Immer mehr Bäder kamen dazu. Insgesamt gab es in den letzten 225 Jahren zwischen der Hafenspitze und der Friedhofstraße 18 Bäder“, heißt es in dem Buch. Vom Typ her waren die Bäder alle gleich: Sie wurden im Mai aufgeschlagen und nach der Saison wieder abgebaut.

Ihre erste Blütezeit erlebten die Mainbäder Ende des 19. Jahrhunderts. Vereine bauten sich Badeplätze mit Duschen und Sprungtürmen, von denen die Männer in ihren geringelten Baumwolltrikots im Salto, Hecht- und Drehsprung ins Wasser „turnten“. Die ersten Schwimmmeisterschaften waren eine Attraktion: Die Damen saßen mit Wagenrad-Hut auf der „Tribüne“, der Uferböschung, und feuerten die Schwimmer mit geschwenkten parfümierten Taschentüchern an. Legendär wurde das Fackel-Schwimmen, das der Vorläufer-Verein des Ersten Offenbach Schwimmclubs jahrzehntelang veranstaltete.

Die alte Moralvorstellung von der Geschlechtertrennung im Wasser war nach dem Ersten Weltkrieg endgültig passe. Neben dem Mainparkplatz entstand das erste Familienbad, das in den 30er Jahren in ein attraktives Trendbad mit Liegewiese, Spielplatz, mehreren Becken und Wasserrutschbahn und einem Restaurant mit Mainterrasse umgebaut wurde. Schwimmen war zum Modesport geworden, und das Offenbacher Badeleben hatte mit einer Rekordzahl von zehn Main-Bädern seinen Höhepunkt erreicht.