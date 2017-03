Erneuter Pfefferspray-Überfall auf Einkaufsmarkt

Offenbach - Waren es die selben Täter? Erneut haben zwei unbekannte Männer eine Kassiererin angegriffen und versucht Geld aus einem Einkaufsmarkt zu rauben.

Wie bereits am Vorabend, wurde auch am Freitagabend, gegen 19:40 Uhr, eine Kassiererin eines Einkaufsmarktes im Ortsteil Bieber mit Pfefferspray angegriffen. Die beiden Täter hatten sich zunächst in die Kassenschlange der Tegut-Filiale in der Aschaffenburger Straße gestellt und einen Einkauf vorgetäuscht. Unvermittelt sprühte dann ein Täter der Kassiererin Pfefferspray in das Gesicht. Beide flüchteten sofort vom Tatort, bevor sie Geld aus der Kasse entnehmen konnten. Die beiden flüchtigen Jugendlichen sollen etwa 1,70 Meter groß sein und laut Polizei „osteuropäisch“ beziehungsweise „nordafrikanisch“ aussehen. Am Tag zuvor hatten zwei Täter in gleicher Weise bereits die Kassiererin eines Edeka-Marktes in Bieber überfallen und Geld geraubt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegen. (dr)

