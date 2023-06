Offenbacherin Kristiane Müller-Urban hat mehr als 100 Kochbücher verfasst

Wer gern kocht und backt und sich dafür Inspiration in Form von Büchern holt, kommt an ihrem Namen nicht vorbei: Kristiane Müller-Urban. Mehr als 100 Titel zum Thema Ernährung hat sie veröffentlicht – aber auch zu Zeitgeschichte, Kultur und Fitness. Seit 1961 lebt die gebürtige Hamburgerin in Offenbach, ist in Bürgel zu Hause und Hessen sowie dem Rhein-Main-Gebiet eng verbunden.

Offenbach - So gehören neben Kochbüchern regionale Freizeit-Ratgeber zu ihren erfolgreichsten Titeln, darunter „Frankfurt zu Fuß“, in neun Auflagen erschienen. „Das Gerüst stammt aus den 90er-Jahren und wurde immer wieder aktualisiert“, erzählt sie. Sämtliche Ratgeber schrieb sie mit ihrem Mann Eberhard Urban, der sich als Buchhändler, Kunstkenner und Autor einen Namen gemacht hat. Zuvor bereisten sie die Orte, probierten alles aus, um den Lesern fundierte Tipps geben zu können.

Vor vier Jahren starb ihr Mann. „Eigentlich wollte ich nichts mehr schreiben“, sagt die heute 80-Jährige. Aber wer sein ganzes Leben lang geschrieben hat, kommt davon nicht los. Als Verlage erneut anfragten, konnte sie letztlich nicht Nein sagen. Ein Eisenbahn-Buch, noch von ihrem Mann begonnen, schrieb sie fertig. Gerade erschien ihr erstes Spiel, das „Backen-Quiz“. Im September erscheint ihr Brotzeit-Ratgeber „Drunter und Drüber“ im Frankfurter Societäts-Verlag, in dem sie bereits mehr als 30 Titel veröffentlicht hat.

Bevor Müller-Urban sich als Autorin selbstständig machte, arbeitete sie als Redakteurin bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Ob Molekularbiologie, Raumfahrt oder Künstliche Intelligenz, es gab kein Thema, an das sie sich nicht gewagt hätte. Dass sie ausgerechnet als Kochbuchautorin ihren Durchbruch haben würde, hätte sie nie geahnt. Gelernte Köchin ist die Wochenmarkt-Kundin nicht, aber jemand, der immer gern und mit Leidenschaft gekocht und offensichtlich das richtige Gefühl dafür hat.

„Mein erster Titel war Mitte der 80er-Jahre ein Mikrowellenkochbuch, das fünf Mark gekostet hat“, erzählt sie augenzwinkernd. Kurz davor war sie mit ihrem Mann zusammengezogen, der zwei Kinder mit in die Ehe brachte. „Die wollten was zu essen haben. Also musste ich mir was einfallen lassen.“ Das Buch wurde so erfolgreich, dass bald weitere folgten.

Und das in bekannten Verlagen: GU, Dumont, Falken, Weltbild. Anregungen, was gerade angesagt ist, holte sie sich aus Zeitschriften. Ob Vollwertküche oder Vegetarisches, regionale Speisen und Getränke bis zu Brot, Kuchen und Torten – ihr Repertoire ist schier unerschöpflich. „Ich kenne die Garzeiten, weiß, wie sich was verbindet, wie die Konsistenz sein muss, was zusammen passt und mit welchen Gewürzen“, erklärt die Autorin. So backt und kocht alles selbst, schmeckt ab, probiert, entscheidet, was aufgeschrieben wird und ins Buch kommt und was nicht. „Manche Dinge funktionieren auf Anhieb, manche gar nicht“, hat sie erfahren.

An ihren Zeitrekord beim Kochbuch schreiben erinnert sie sich genau – es war ein Crêpes-Rezeptbuch, im Set mit Pfanne und Wender angeboten. „Ich wurde am Freitag angerufen, ob ich so etwas schreiben könnte, am Montag war Abgabe.“ Also probierte sie sich das ganze Wochenende durch Zubereitungen von süß bis herzhaft. Das Büchlein wurde zum Verkaufsschlager.

„Backen-Quiz“ Erschienen im Grupello-Verlag, 12,90 Euro, ISBN 978-3-89978-439-8

Am wichtigsten, findet die Expertin, seien die Gewürze und das richtige Abschmecken. Dass ein Rezept immer gelinge und gleich schmecke, dafür gebe es keine Garantie. Es hänge von vielen Faktoren ab, so verhalte sich jeder Herd, jeder Ofen anders, Temperaturen und Zeitangaben könnten variieren. Aber auch die Zutaten selbst hätten unterschiedliche Qualität, Bioprodukte schmeckten anders als herkömmliche. Und jeder Koch, jede Köchin habe eine individuelle Herangehensweise: „Es gab mal eine Veranstaltung im Maggi-Kochstudio, da sollten alle die gleiche Spinattorte zubereiten, bekamen ein Rezept und identische Zutaten“, erzählt Müller-Urban. „Es hat bei jedem anders geschmeckt.“

Eins will auch ihr nicht gelingen: „Ich kann keine Steaks braten“, gibt sie zu. Ganz anders verhält es sich mit Französischer Zitronentarte, ihrem Lieblingsgebäck.

Mit Backen aus einem ganz anderen Blickwinkel hat sie sich für ihr „Backen-Quiz“ beschäftigt. 100 Fragen und Antworten hat sie darin zusammengestellt, das ermöglicht spannende, unterhaltsame Einblicke in die Geschichte der Backkunst. „Das hat Spaß gemacht. Leider war der Platz auf den Karten begrenzt, manchmal hätte ich gern mehr geschrieben“, sagt sie schmunzelnd. Das ruft doch nach einer Fortsetzung in Buchform...

