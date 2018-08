Kriminelle verlegen Beutezüge in die digitale Welt

Offenbach - Bankraub? War gestern. Während Kriminelle im vordigitalen Zeitalter mit Maske und Pistole in die Filiale eines Geldinstituts stürmten, gehen die Räuber von heute subtiler vor. Von Christoph Zöllner

Ihre Waffen sind Computer, Tablets oder Smartphones; Tatort kann das heimische Sofa sein. Wobei sie nicht nur Banken im Visier haben. Opfer ihrer Beutezüge werden sowohl Firmen als auch Privatpersonen. Allein der deutschen Wirtschaft entsteht durch Cyberangriffe ein Schaden von 55 Milliarden Euro pro Jahr, hat der Digitalverband Bitkom festgestellt. Jedes zweite Unternehmen sei in den vergangenen beiden Jahren angegriffen worden. Allerdings meldet nur jedes dritte Unternehmen Attacken – wohl aus Angst vor Imageschäden.

Die Polizei hat schon vor Jahren den Kampf gegen die Kriminellen auf dem gewerblichen und privaten Sektor intensiviert. So wurden in Hessen bereits im Jahr 2007 flächendeckend Internetkommissariate eingerichtet. Auch das Polizeipräsidium Südosthessen geht im Internet auf Verbrecherjagd. Um die neuesten Erkenntnisse zum Thema Cybercrime weiterzugeben und dem gesunden Menschenverstand auf die Sprünge zu helfen, hat das Präsidium 2010 seine Präventionsarbeit um das Thema Internet erweitert. Das Gesicht dazu ist Kriminalhauptkommissar Markus Wortmann. Der 54-jährige Kriminologe und Polizeiwissenschaftler besucht als Fachberater Cybercrime Firmen, Schulen, Behörden und Vereine, will informieren, „bevor das Kind in den Brunnen fällt“. Dabei setzt er auf einen pragmatischen Umgang mit dem Internet, „das aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist“. Trotz aller Gefahren biete die neue Technik viele positive Möglichkeiten, meint Wortmann. Mit Blick auf die „Schwachstelle Mensch“ sei daher Medienkompetenz gefragt.

So sollten etwa Eltern ihren Sprösslingen beibringen, wie sie sich unfallfrei im Netz bewegen können. Wortmann spricht von „Erziehungsverantwortung“. Dazu gehört auch das Lesen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), aufgrund oft endlos langer Inhalte ein lästiges Unterfangen. Doch auch hier gilt: „Erziehungsverantwortliche und Führungskräfte müssen ihrer Vorbildfunktion gerecht werden“, fordert Wortmann.

Überhaupt sind Informationen das A und O im digitalen Zeitalter. Was passiert beispielsweise mit meinen Daten bei Clouds oder Smarthome? Wo sitzen die Dienstanbieter? „Viele unterliegen nicht dem deutschen Recht“, warnt Wortmann. Und wer gehört zu wem? Whatsapp zum Beispiel ist von Facebook aufgekauft worden: „Wer es benutzt, sollte wissen, dass er persönliche Daten preisgibt und seine Bilder Whatsapp schenkt.“

Der Berater begreift den Schutz der Internetsicherheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, „zu der die Polizei ihren Beitrag leistet“. Dabei gelte es auch, über Werte und Normen zu reden. „Jeder Nutzer muss sich überlegen, ob er unbedingt auf jeden neuen Zug aufspringen muss und jede App braucht.“ Wer im Netz unterwegs sei, müsse immer erst denken und dann klicken. Und wenn doch mal etwas passiert ist? Dann sollte er oder sie den Gang zur Polizei nicht scheuen. „Es geht nicht nur ums Ergreifen der Täter“, stellt Wortmann klar. Die Polizei kann aktuelle Phänomene rund um die Internetkriminalität nur verfolgen, wenn diese auch erkannt und zur Anzeige gebracht werden.

Hier einige Tipps:

Eltern sollten keine Fotos ihrer Kinder posten. „Kinderbilder haben im Netz nichts zu suchen“, meint Wortmann. „Das Internet vergisst nichts und macht auch an keiner Landesgrenze halt.“

Grundsätzlich rät der Kriminalhauptkommissar dazu, immer die neuesten Updates aufzuspielen und diese den eigenen Sicherheitsbedürfnissen anzupassen. Leider seien die Geräte oftmals so vollgemüllt, dass gar kein Platz mehr für Updates sei.

Auch ein sicheres, weil abwechslungsreiches Passwort (nicht etwa 1 2 3 4 5 6) gehört dazu. WLAN ist auch so ein Thema: Wer etwa Freunden seiner Kinder einen Zugang im eigenen Hause ermöglichen will, sollte auf keinen Fall das Original-Passwort rausrücken, sondern einen Gastzugang einrichten.

Wer seine Bankgeschäfte mit dem veralteten Betriebssystem Windows XP abwickelt, dem sei nicht zu helfen, meint Wortmann. Ansonsten sei Online-Banking sicher, wenn alle Sicherheitseinstellungen aktuell sind.

Es kann nicht schaden, über alternative Suchmaschinen wie Swisscows nachzudenken, der die Nutzer weder überwacht noch Daten speichert wie Google.

Qualität geht vor Quantität, die Nutzer entscheiden letztendlich, was ihnen die eigene Sicherheit wert ist: „Keine Billigware kaufen“, rät Wortmann.

Kontakt: Markus Wortmann, Stadthof 16/17 (Polizeiladen), Offenbach, Tel.: 069/8098-1229, oder unter internetpraevention.ppsoh@polizei.hessen.de