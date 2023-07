Mordnacht im Black Diamond: Erst fliegen Aschenbecher, dann Kugeln

Von: Julius Fastnacht

Ort einer Bluttat: Das Black Diamond an der Hebestraße/ Ecke Friedhofstraße. © Reinartz, Christian

Prozessauftakt vor dem Landgericht Darmstadt: Schonungslos zeigen Videos die Details der Mordnacht im Black Diamond in Offenbach.

Offenbach – Es ist Sonntag, kurz nach 20 Uhr, der Abend des 11. September 2022. Der Mann trägt dunkle Klamotten, eine Kappe, seine Blicke huschen über den Asphalt. Dann betritt er das Black Diamond an der Hebestraße – und eröffnet das Feuer. Mindestens fünfmal blitzt das Mündungsfeuer seiner Waffe auf, wie Videoaufnahmen zeigen. Der Schütze trifft Türsteher Alexander D. tödlich, schickt einen anderen Gast ins Sana-Klinikum. Eine Kellnerin entkommt nur mit Glück den Kugeln.

Zusammen mit zwei anderen Männern sitzt der mutmaßliche Täter Admir B. gestern zum Prozessauftakt in einem klimatisierten Raum des Landgerichts Darmstadt auf der Anklagebank. Dem 34-Jährigen wirft die Staatsanwältin Marie Rindbauer Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Zur Tat angestiftet haben ihn der Anklage zufolge zwei Freunde, Anel K. (34) und Muamer T. (29). Ihnen droht ebenfalls Gefängnis.

Die Angeklagten verzichten zunächst auf eine Aussage. Sie wirken doppelt so breit wie die Justizbeamten, die an diesem Tag schusssichere Westen umgeschnallt haben. Auch einige der Zeugen aus der Offenbacher Türsteherszene sind muskelbepackt. „Mit Ihnen lege ich mich lieber nicht an“, sagt Richter Volker Wagner zu einem von ihnen.

Das Besondere am Fall Black Diamond: Die Schlüsselszenen laufen dank der Videoaufzeichnungen aus der Kneipe über eine Leinwand im Gerichtssaal. Wie in einem Film, in dem das Diamond die Kulisse bildet. Zu sehen sind die Bar-Besucher. Sie hocken an mehreren Tischen, reden miteinander – bis zu den Schüssen, die in schneller Abfolge fallen.

Mordnacht im Black Diamond: Warum musste Alexander D. sterben?

„Es hat sich angehört wie ein Knallfrosch“, erinnert sich ein Zeuge, der verschont geblieben ist. Zwei Projektile treffen Alexander D. in Brust und Rücken – tödlich. Ein anderer Mann sackt verletzt zusammen. Bald schimmert Blaulicht in die Bar, Polizisten betreten den Raum, kümmern sich um den Verletzten. Sanitäter bringen eine Bahre.

Warum musste Alexander D. sterben? Eine Erklärung könnten die Eindrücke bieten, die die Kamera in der Nacht zuvor eingefangen hat. Das nimmt zumindest die Staatsanwaltschaft an.

Da stehen Anel K. und Muamer T. an Tischen im Black Diamond, wo keine 20 Stunden später die Schüsse fallen. Sie rauchen und trinken – mit dem Cousin von T., der einen aufgedrehten Eindruck macht.

Türsteher Sava P. hat die Attacke auf das Black Diamond überlebt. Beim Betreten des Gerichtssaals guckt er grimmig in Richtung der Angeklagten. „Hier drüben spielt die Musik“, muss ihn Richter Wagner ermahnen.

P. erinnert sich an die Nacht vor den Schüssen: Irgendwann klopfte er da dem Cousin von T. auf die Schulter. „Er war sehr aggressiv und unverschämt mir gegenüber“, sagt P. im Zeugenstand. „Ich haben ihn dann festgehalten.“ Doch die Aufforderung, die Bar zu verlassen, reicht nicht. Es kommt zu einer Schlägerei, bei der Flaschen fliegen, Gläser und Aschenbecher. Der Cousin von T. wird vor die Tür befördert und – auch das zeigen die Videoaufnahmen – brutal malträtiert. Unter anderem von den Türstehern Sava P. und Alexander D. Am Ende liegt der Mann am Boden, regungslos.

Mordnacht im Black Diamond: Rache als ein mögliches Tatmotiv

Die Staatsanwaltschaft vermutet: Um sich zu rächen, kontaktieren K. und T. am Folgetag den befreundeten Admir B. Er soll die Schläge und Tritte gegen den Cousin rächen, ohne Verdacht auf das Duo zu lenken.

Allerdings bleiben Fragen offen. In den Stunden vor der Tat taucht eine dreiköpfige Gruppe im Black Diamond auf, die aussieht wie die Verdächtigen. Weshalb zeigen sie sich zu dritt in der Bar, wenn sie ihre Tat doch eigentlich verhüllen wollen? Und: Welche Verantwortung trägt Anel K. tatsächlich?

Gestern betritt und verlässt er das Gerichtsgebäude ganz ohne Handschellen, mit seinem Anwalt. Es gibt noch einige Fragen, die in der Verhandlung beantwortet werden müssen.