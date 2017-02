Erst mal wieder Lernen lernen

Offenbach - Man lernt nie aus. Diese Erkenntnis ist auch an den Gewerblich-technischen-Schulen nicht neu. Neu an der Bildungseinrichtung hingegen ist ein Angebot für Erwachsene. In zwei Jahren können sie ihren Realschulabschluss nachholen. Von Steffen Müller

Das besondere dabei: Die Unterrichtszeiten sind extra familienfreundlich gelegt. In Klassenzimmer A.0.17 ist die Anspannung zu spüren. 26 neue Schüler der Gewerblich-technischen-Schulen (GTS) haben sich an ihrem zweiten ersten Schultag in dem mit Tafeln und Pulten ausgestatteten Raum versammelt. Dazu gesellen sich noch ihre neuen Lehrkräfte. Auch Offenbachs Bildungsdezernent Paul-Gerhard Weiß und Schulamtsleiterin Susanne Meißner sind gekommen, um die Neuankömmlinge zu begrüßen.

Bei den Schülern herrscht Ungewissheit. Die Aufregung ist zu spüren. Etwas schüchtern beäugen sie ihre neuen Klassenkameraden, viele sitzen alleine, wollten nicht neben einem Unbekannten Platz nehmen. Auch Johannes Leist gesteht Nervosität ein. „Es war ein langes Ringen, bis wir das neue Angebot umsetzen konnten“, berichtet der Schulleiter. „Jetzt kann es endlich losgehen.“

Bereits 2013 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, eine Realschule für Erwachsene in der Stadt zu etablieren, die mit ihren Zeiten familienfreundlich ist. Doch bis es zur Genehmigung durch das hessische Kultusministerium kam, dauerte es bis Dezember 2016. In kürzester Zeit mussten die GTS nun die Werbetrommel rühren, um Schüler für das neue Bildungsangebot zu begeistern. Doch es hat gereicht. Trotz der kurzen Vorlaufzeit meldeten sich genügend Erwachsene an, um an den GTS ihren Realschulabschluss nachzuholen. Und das nicht nebenbei, sondern sozusagen als Fulltime-Job.

Das Angebot richtet sich besonders an Frauen mit Kindern. Deshalb findet der Unterricht täglich von 11 bis 16.15 Uhr statt. „Wir haben uns an den Öffnungszeiten der Kita orientiert, damit gerade Alleinerziehende die Chance haben, ihren Realschulabschluss nachzuholen“, erklärt Schulleiter Leist. Deshalb ist in der Klasse ein erstaunlich hoher Frauenanteil, knapp die Hälfte die Schüler sind weiblich. Für eine gewerblich-technische Schule ist solch eine Quote eher unüblich.

Doch das kostenlose Angebot richtet sich nicht nur an Frauen. Es geht generell darum, erwachsenen Menschen die Möglichkeiten zu geben, sich weiterzubilden und die Schule mit ihrem Alltag in Einklang zu bekommen. Vor allem aber soll Erwachsenen, denen in der Jugend die Motivation zu einem Realschulabschluss gefehlt hat, eine neue Chance gegeben werden. „Wir wissen, dass dafür der Bedarf in Offenbach da ist“, sagt Bildungsdezernent Weiß, der davon ausgeht, dass etwa 2000 Erwachsene in Offenbach von dem Angebot profitieren könnten; egal ob Mann oder Frau, mit Kind oder ohne, jung oder alt. Die einzigen Voraussetzungen sind, dass die Schüler noch kein Realschulabschluss haben, volljährig sind und eine sechsmonatige Berufserfahrung haben.

Bei dem Anforderungsprofil ist es nicht verwunderlich, dass die Klasse sehr heterogen zusammengesetzt ist. So reicht die Altersstruktur von 18 bis 40 Jahre. Aufgrund der Heterogenität müssen die Schüler zunächst einen Einstufungstest machen. Der Unterricht - neben den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathe gibt es unter anderem Naturwissenschaften und Arbeitslehre – wird in zwei Klassen parallel angeboten, die Schüler werden ja nach ihrem Niveau in die Kurse eingeteilt. Da einige Eleven vor mehr als 20 Jahren das letzte Mal unterricht worden sind, geht Leist davon aus, dass sich manche zu Beginn noch schwer tun werden. „Die Schüler müssen zunächst wieder lernen zu lernen.“

Einer, der mit einem klaren Ziel an die GTS gekommen ist, ist der 20-jährige Omar. „Ich möchte Erzieher werden. Dafür brauche ich den Realschulabschluss, um eine Ausbildung zum Sozialassistenten zu machen.“ Zuvor war er an der Geschwister-Scholl-Schule und hat eine Ausbildung zum Dachdecker begonnen. „Das hat mir aber nicht gefallen.“

Nun wird Omar zwei Jahre lang die GTS besuchen. Wenn er seinen Abschluss in der Tasche hat, wird es bereits deutlich mehr erwachsene Realschüler geben. „Wir wollen bis 2018 acht Klassen haben“, sagt Direktor Leist. Zwei Mal im Jahr startet ein neuer Unterricht. Jeweils nach den Sommerferien und nach den Halbjahreszeugnissen. Schon jetzt sind an den GTS viele Anmeldungen für das nächste Semester eingegangen. „Die hohe Nachfrage zeigt, dass es richtig war, diese Angebot voranzubringen“, freut sich Schulamtsleiterin Susanne Meißner.