Erste Apriltage: Tagsüber bleibt es warm in der Region

Offenbach - Die ersten April-Tage bleiben in Hessen angenehm warm - allerdings nur tagsüber. In den Nächten wird es mit meist drei bis sechs Grad recht kühl, örtlich ist sogar Bodenfrost möglich.

Kann also heißen: Am frühen Morgen die Autoscheiben freikratzen und mittags im T-Shirt in der Sonne sitzen. Im Laufe der Woche gehen die Temperaturen langsam etwas zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Am Sonntag ist es zwar wechselnd bewölkt, aber meist niederschlagsfrei. Ab dem Mittag nimmt die Wahrscheinlichkeit für einen kurzen Schauer immer weiter ab und die Wolken ziehen nach Süden.

Bei schwachem Wind laden Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad zu einem ausgiebigen Sonntagsspaziergang oder einem Besuch in der Eisdiele ein. Auch am Montag und Dienstag bleibt es heiter und meist trocken. Mit bis zu 20 Grad wird es am Montag sogar noch einmal etwas wärmer. Am Dienstag werden an Rhein und Main bis zu 18 Grad erreicht, im höheren Bergland bleibt es mit 13 Grad etwas kühler. (dpa)