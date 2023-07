Es wird gefühlt noch heftiger: Amtliche Wetterwarnung für Offenbach, Darmstadt und Region

Von: Florian Dörr

Teilen

Der Sommer ist heiß in Offenbach, Darmstadt und der Region. Am Montag hieß es nach einem eher bewölkten Morgen spätestens am Nachmittag: Schwitzen! Am Dienstag könnte es noch heftiger kommen.

Offenbach - Das Hitze-Wochenende ist überstanden. Doch für die Menschen in Offenbach, Darmstadt und der Region stand am Montag (10. Juli) nur bedingt eine Abkühlung auf dem Programm. Am Nachmittag kam die Sonne mit voller Wucht zurück. Und am Dienstag (11. Juli) könnten die Temperaturen - zumindest gefühlt - noch weiter steigen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starker Wärmebelastung. Für den Dienstag werden Höchstwerte zwischen 31 und 35 Grad Celsius erwartet.

Es gibt zwei Hitze-Einstufungen beim DWD: Als starke Wärmebelastung gilt, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag die Marke von 32 Grad Celsius überschreitet. Vor extremer Wärmebelastung wird gewarnt, wenn der gefühlte Wert am frühen Nachmittag 38 Grad Celsius überschreitet. Die gefühlte Temperatur beschreibt laut DWD das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur auch von Luftfeuchte oder Wind abhänge.

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Für Dienstag wird für Offenbach, Darmstadt und die Region nicht extreme, sondern „lediglich“ starke Wärmebelastung erwartet. Die entsprechende amtliche Warnung gilt von 11 bis 19 Uhr.

Hitzewarnung für Offenbach, Darmstadt und die Region - Dann stellenweise „schwere“ Gewitter

Der DWD warnt dann vor Hitze, wenn eine starke Wärmebelastung vorhergesagt ist und auch nachts die Wohnräume erwartbar nicht mehr ausreichend abkühlen. Genau das ist am Dienstag in Offenbach, Darmstadt und der Region offenbar zu erwarten. Mit Folgen: „Denn bleibt die Nacht zu warm, verschlechtert sich die Schlafqualität. Durch diese zusätzliche Belastung wird die Hitze tagsüber schlechter verkraftet“, erläuterte der DWD.

Beim DWD heißt es zu möglichen Gefahren: „Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“

Wie auch in der Nacht zum Montag muss auch am späteren Dienstag mit Gewittern in Offenbach, Darmstadt und der Region gerechnet werden. Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen sind nach Angaben der Experten des DWD möglich. Am Abend sind demnach auch lokal schwere Gewitter nicht ausgeschlossen, bevor es am Mittwoch (12. Juli) ruhiger wird und auch die Temperaturen ein wenig runter gehen. (fd)