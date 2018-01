Eskalation im Zockermilieu

Forensiker untersuchten nach den Schüssen am 29. Dezember 2016 in der Geleitsstraße den Tatort. Drei Mal feuerte der Angeklagte in Richtung seines Opfers.

Offenbach - Drei Monate lang zog sich der Prozess um eine Schießerei am KOMM. Gestern fiel das Urteil. Der angeklagte Haki D. muss für neun Jahre ins Gefängnis. Das Gericht erkannte eine vorsätzliche Tat und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Von Steffen Müller

Nach der Verkündung kam es zu Wortgefechten zwischen dem Opfer und der Familie des Täters. Zorn und Frust ist Volker Wagner bei der Urteilsverkündung anzumerken. „Wegen nichts und wieder nichts geraten Leute aneinander.“ Immer wieder erhebt der Richter am Darmstädter Landgericht seine Stimme, als er Haki D. wegen versuchtem Totschlag, gefährlicher Körperverletzung und Gebrauch einer Schusswaffe zu neun Jahren Haft verurteilt. Der 47-jährige Kosovo-Albaner war angeklagt, seinen Kontrahenten Samir E. am 29. Dezember 2016 in der Geleitsstraße mit einem Schuss in den Unterleib lebensgefährlich verletzt zu haben. Das damals 38 Jahre alte Opfer wird notoperiert, verliert einen Teil seiner Leber und liegt anschließend mehrere Tage im Koma. Da viele Nervenbahnen abgetrennt werden, leidet es noch heute unter Krämpfen. „Während der OP mussten acht bis zwölf Liter Blut in die Bauchhöhle zugeführt werden, damit die Organe versorgt bleiben“, erinnert Richter Wagner in seiner Urteilsbegründung an die Ausführungen der behandelnden Ärzte.

Den Schüssen vorausgegangen ist ein jahrelang schwelender Streit zwischen Haki D. und Samir E., der einen Tag vor der Tat in einer Bar in der Krafftstraße, in der beide Kontrahenten regelmäßig verkehren, eskaliert. Es geht um Glücksspiel und Schulden in Höhe von 6000 Euro. Am 28. Dezember um 5.30 Uhr morgens kommt es zur Konfrontation inklusive Ohrfeige, die Samir E. dem Kontrahenten verpasst. Das will Haki D. nicht auf sich sitzen lassen, sodass es am Tag darauf zu der Bluttat kommt.

Lesen Sie dazu auch: Schießerei am KOMM: Täter feuert vier Schüsse ab Mitschnitte einer Telefonüberwachung, die zufällig bei den Ermittlungen zu einem anderen Fall aufgetaucht sind, belegen, dass der Angeklagte plante, den Deutsch-Marokkaner E. zu erschießen. „Sie haben sich da im Vorfeld hereingesteigert. Der Streit musste ausgefochten werden“, richtet Wagner das Wort direkt an Haki D., der sich mit seiner Ankündigung in eine Zwickmühle gebracht habe. In der Spielerszene dürfe man das Gesicht nicht verlieren und müsse seine prahlerischen Ansagen auch umsetzen, so Wagner. Dass der Kosovo-Albaner nicht aus Notwehr handelt, wie er zum Prozessauftakt angab, widerlegt die Forensik. Ein Messer, mit dem Samir E. seinen Angreifer bedroht haben soll, wird nie gefunden, dafür feuert Haki D. so lange, bis sein Gegner zu Boden geht. Drei Schüsse gibt er ab, der letzte trifft.

Wenig strafmildernd wirkt sich aus, dass sich der Angeklagte nach der Tat direkt der Polizei stellt. „Es kann doch nicht sein, dass jemand um sich schießt und dafür nur drei Jahre Haft bekommt“, sagt Richter Wagner und geht damit auf die Verteidigung ein, die dieses Strafmaß gefordert hatte. Die argumentierte, dass das Leben in Offenbach nun mal so sei. Für Wagner kein plausibler Grund. „Auch in Offenbach darf so etwas nicht passieren.“ Der verteidigende Anwalt Dr. Ulrich Endres, der auch den Kindermörder Magnus Gäfgen vertrat, akzeptiert das Urteil und seine Begründung nicht. Er kündigt an, Revision einzulegen.

Nach dem Prozess kommt es zu heftigen Wortgefechten zwischen Samir E. und der Familie des Angeklagten. Auf dem Weg aus dem Gerichtsgebäude begegnen sie sich im Flur. Es fallen Schimpfwörter und Anschuldigungen. Die Angehörigen werfen Samir E. vor, Haki D. bedroht zu haben. Der bestreitet alle Vorwürfe und kontert, dass die Familie froh sein könne, dass er nicht auch Hakis Bruder belastet habe. Der war ebenfalls bei der Schießerei dabei, schritt aber ein und verhindert so möglicherweise Schlimmeres. Erst als Richter Wagner zu den Streithähnen stößt und Samir E. mit sich nimmt, beruhigt sich die Szenerie fürs erste. Eine Fortsetzung bei der Revision ist nicht ausgeschlossen.