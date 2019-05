Europawahl in Offenbach: Wähler-Massen verursachen Straßen-Chaos

Mehr als 2000 Rumänen aus der Region stehen am Sonntagnachmittag vor der rumänisch-orthodoxen Kirche in Offenbach und wollen wählen.

Die Stimmung ist buchstäblich aufgeheizt: Gut 2500 Rumänen verursachen ein Straßen-Chaos. Die Polizei sperrt zwischenzeitlich die Sprendlinger Landstraße.

Offenbach – Gut 2500 Menschen stehen am Sonntagnachmittag vor der Rumänisch-orthodoxen Kirche an der Backstraße, unter sengender Sonne, und viele von ihnen über mehrere Stunden hinweg. Sie alle sind Rumänen, die in der Region leben und nach Offenbach gekommen sind, um in den Räumen der Gemeinde ihre Stimme für die Europawahl abzugeben. Dort gibt es allerdings nur sechs Wahlkabinen – alle paar Minuten öffnen Security-Leute das Tor und lassen die nächsten sechs Wähler ein.

Andrang und Hitze sind so groß, dass die Feuerwehr zwischenzeitlich zwei Versorgungswagen und einen Betreuungszug bereitstellt, die Polizei sperrt am Nachmittag gar die Sprendlinger Landstraße in Richtung stadtauswärts wegen der Menschenmasse.

Offenbach: Einziges rumänische Wahllokal im Umkreis von 200 Kilometern

„Wir hatten keinen Einfluss darauf“, sagt Ionut-Vlad Plenz, Geschäftsführer der Orthodoxen Diakonie, der die Wahlstation mit organisiert hat. Ihm zufolge handelt es sich um das einzige rumänische Wahllokal im Umkreis von 200 Kilometern. „Das Problem liegt nicht bei der Wahlkommission hier selbst. Wir haben vom zentralen Wahlausschuss in Bukarest nur sechs Stempel für die Wahl bekommen.“ Dabei habe man dort Bescheid gewusst, dass hier in der Region knapp 35.000 wahlberechtigte Rumänen leben. „Laut Wahlordnung dürfen jetzt aber immer nur sechs Personen in den Wahlraum hinein.“ Deshalb verzögere sich der ganze Ablauf so sehr.

„Wir schleusen in der Stunde 140 Personen durch“, so Plenz. Er zeigt sich zuversichtlich, dass am Ende des Tages jeder vor dem Tor gewählt haben wird. „Es wird knapp, aber ja.“

Von Marian Meidel

Lesen Sie auch:

Europawahl in Hessen: Chaotische Zustände vor rumänischem Wahllokal in Offenbach

Eine 800 Meter lange Schlange und angespannte Stimmung in Offenbach, weil tausende Rumänen ihre Stimmen abgeben wollen.

Interaktive Karte zu den hessischen Ergebnissen bei der Europawahl

Hessen wählt: Sehen Sie hier die Gemeinde-Ergebnisse der Europawahl 2019 in den hessischen Wahllokalen.