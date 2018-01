Verlosung: 10 x 1 Jahr gratis Ökostrom gewinnen

Seit 10 Jahren gibt es EVO Futura. Der Ökostrom-Tarif besteht ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen; 100 Prozent klimafreundlich und frei von Atomstrom. Das ist für die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) ein Grund zu feiern. Sie verlost 10 x 1 Jahr gratis Ökostrom!

Ein Jahr gratis Strom gewinnen: Jetzt mitmachen und das Teilnehmerformular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 21. Januar 2018.

Seit 10 Jahren Vorreiter in Sachen Ökostrom

Gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten – ein Vorhaben, das der EVO nicht erst seit gestern am Herzen liegt. Ganz im Gegenteil. In Sachen Ökostrom zeigt sich das Unternehmen als Vorreiter: Seit zehn Jahren bietet die EVO den Tarif EVO Futura an und setzt sich dadurch aktiv für den Klimaschutz und das Gelingen der Energiewende in der Region ein. Ein Engagement, das in Stadt und Kreis Offenbach Wirkung zeigt.

Besser als der Bundesdurchschnitt

So ist im EVO-Strommix das Verhältnis zwischen den erneuerbaren Energien und herkömmlichen Energiequellen bereits zugunsten der Erneuerbaren gekippt. Über die Hälfte des Stroms, nämlich 55 Prozent, stammt aus regenerativen Quellen. Mit diesem Ergebnis liegt die EVO deutlich über dem Durchschnitt. Zum Vergleich: Erneuerbare Energien machen aktuell rund 32 Prozent im bundesweiten Strommix aus. Doch die EVO ist nicht allein als Energieversorger aktiv. Mit 39 Windrädern in Hessen und Rheinland-Pfalz, eigenen Photovoltaikanlagen wie auf dem Sparda-Bank-Hessen-Stadion sowie einem Pelletwerk mit Bio-Heizkraftwerk in Offenbach betätigt sich das Unternehmen auch als Erzeuger erneuerbarer Energien.

