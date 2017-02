Energie aus Müll und Spänen

Offenbach - Strom aus Abfall, Sägespäne als Heizmittel – der Offenbacher Energieversorger EVO geht bei der Energiegewinnung alternative Wege. Von Steffen Müller

Bei einer exklusiven Tour erhielten 20 ausgewählte Leser unserer Zeitung Einblicke in die Arbeit im Müllheizkraftwerk und im Pelletwerk. Die Resonanz auf die informative Führung war so positiv, dass die EVO die Techniktour nun regelmäßig anbieten wird. Mehr als 200 Leser hatten sich auf die bislang einmalige Tour beworben, die unsere Zeitung als Dankeschön-Aktionen im Jahr ihres 70. Bestehens angeboten hat. Teilnehmen konnten aber nur 20. Einer der glücklichen Gewinner war Matthias Reipert.

„Mein Onkel hat 20 Jahre lang im Heizkraftwerk der EVO gearbeitet. Es war immer mein Traum, das alles einmal kennenzulernen“, sagt der Mühlheimer. Im Müllheizkraftwerk an der Dietzenbacher Straße bekommt Reipert einen Eindruck, wie und unter welchen Umständen sein Onkel früher gearbeitet hat. An manchen Orten ist es muffig und dunkel, an anderen laut und heiß.

Zunächst erklärt EVO-Produktionsleiter Markus Gegner den Teilnehmern, wie aus Abfall Strom entsteht. Damit es nicht nur bei einem Vortrag bleibt, folgt eine Führung durch das Werk. Es geht vorbei an Müllwänden, Verbrennungskesseln und Schlackelagern. Alles bislang unbekannte Eindrücke für die Teilnehmer. Und deshalb so spannend. „Es ist klasse, mal Einblicke zu erhalten, die man sonst nicht bekommt“, meint Achim Weipert. Besonderes Interesse weckt beim Mühl-heimer der zweite Teil des vierstündigen Ausflugs. Vom Müllheizkraftwerk bringt ein Bus die Gruppe zum ehemaligen Allessa-Gelände, der Ort, an dem die EVO aus Sägespänen Holzpellets herstellt. „Meine Tochter heizt ihren Kamin mit Pellets, jetzt weiß ich auch, wie sie hergestellt werden.“

Die EVO-Vertriebsarbeiter Oliver Stalinski und Elmar Thierolf erläutern zu Beginn den Prozess, wie aus weißem Sägemehl die etwa vier Zentimeter langen, braunen Stäbchen entstehen, die als Brennstoff genutzt werden. Anschaulich wird es beim Gang durch das Produktionswerk. In einer Lagerhalle werden Berge von Holzspänen bestaunt, durch eine Art Bull-auge wird ein loderndes Feuer beobachtet, das einen Kessel erhitzt und zu guter Letzt kann das Endprodukt in die Hand genommen werden: Eine grüne Maschine, die an einen Hexler erinnert, spuckt unter kräftigem Ruckeln die frisch gepressten Pellets aus.

Führung bei der EVO in Offenbach: Bilder Zur Fotostrecke

„Ich kenne die EVO nur als Kunde und war nicht immer ganz zufrieden. Deshalb ist es schön, das Unternehmen mal von einer anderen Seite zu sehen“, resümiert Martina Kessler aus Offenbach. Auch solche Aussagen zählen zu den Gründen, warum die EVO die Tour nun regelmäßig anbieten wird – und das nicht nur für unsere Leser, sondern für alle Kunden.

„Das Interesse freut uns riesig“, sagt Pressesprecher Harald Hofmann. „Es ist ein toller Erfolg, wenn sich 200 Leser für so eine Tour bewerben.“ Etwa alle drei Monate will die EVO nun Führungen organisieren. Im Sommer soll es losgehen, über die genauen Termine wird rechtzeitig informiert. Und der einstimmigen Meinung der Teilnehmer der ersten Techniktour schließt sich unsere Zeitung mit großem Dank an die EVO an: Mitmachen lohnt sich.