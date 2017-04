Offenbach - Ex-Genesis-Gitarrist Steve Hackett ist sich treu geblieben – im Gegensatz zu den früheren Mitstreitern Peter Gabriel und Phil Collins, die sich von früherer Progressivität verabschiedet haben.

Im fast ausverkauften Capitol bot der 67-jährige Ausnahmegitarrist am Dienstagabend einen Mix aus Altbewährtem und Eigenkompositionen. Es begeisterte unter anderem Material vom Collins-Album „A Trick Of The Tail“ und „Genesis Revisited II“ von 2012.