Exhibitionist unterwegs: Polizei sucht nach Zeugin

Offenbach - Am frühen Nachmittag entblößt sich ein Mann. Die Polizei sucht jetzt die Fahrerin eines dunklen Autos, das sich in der Nähe befand.

Laut Polizei ist am Montagnachmittag in Höhe der Weikertsblockstraße 49 eine bisher unbekannte Frau wohl Zeugin eines Exhibitionisten geworden. Der etwa 25 Jahre alte Mann entblößte sich zu diesem Zeitpunkt und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Mann war mit einer grauen Jogginghose sowie einer roten Basecap bekleidet. Außerdem hatte er schwarze Haare und trug einen roten Rucksack mit sich. Der Mann war in unmittelbarer Nähe eines dunklen Autos aktiv, in dem eine Frau saß, so die Polizei weiter. Sie sucht jetzt diese Frau und bittet sie, sich unter der 069/8098-5200 zu melden. (jo)

