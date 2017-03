Kanzlei ankert im Hafen

Offenbach - Als erster gewerblicher Eigennutzer geht eine renommierte Offenbacher Kanzlei im Hafen Offenbach vor Anker. Unmittelbar neben der Deutschlandzentrale des Baustoffhandelsunternehmens Saint Gobain soll ein siebengeschossiges Gebäude mit Büros und Wohnungen entstehen.

Mit rund 70 Mitarbeitern zählt die HK Unternehmensgruppe, zu der die Haack Partnerschaftsgesellschaft, die HK Steuerberatung und HK Immoinvest gehören, zu den größten Kanzleien in Offenbach. Neben drei Notariaten berät Haack nationale und internationale Unternehmen, Investmentgesellschaften, Stiftungen und Privatpersonen in allen Bereichen des Wirtschafts-, Zivil- und Steuerrechts. Bei dem 1973 gegründeten Unternehmen mit Sitz in der Berliner Straße 219 stehen die Zeichen auf Expansion. Am neuen Standort Hafeninsel 11 will die Gesellschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren weiter wachsen. Anders als die Saint Gobain Building Distribution Deutschland GmbH, die 2015 als erster Gewerbemieter mit rund 200 Beschäftigten im Hafen Offenbach anlegte, wird das mittelständische Unternehmen auf der Hafeninsel selbst als Bauherr tätig. „Wir fühlen uns mit Offenbach verbunden und sind vom Hafen als Gewerbestandort überzeugt“, erläutert Rechtsanwalt und Notar Stephan Haack.

Offenbachs neues Stadtviertel mit seinen kurzen Wegen und der Möglichkeit, an einem Ort zu arbeiten, zu wohnen und zu entspannen, sei eine repräsentative Adresse und biete den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um den Hafenplatz ein optimales, inspirierendes Umfeld. Damit lasse sich auch im Wettbewerb um die besten Talente punkten, erläutert Haack, warum sein Unternehmen im Hafen eine dauerhafte Nutzung anstrebt.

Nach den Plänen der Friedberger BLFP Frielinghaus Architekten soll etwa ab Ende des dritten Quartals 2017 auf dem 1358 Quadratmeter großen Grundstück ein modernes Büro- und Wohngebäude mit dem Namen „Mainblick“ entstehen. Die sieben oberirdischen Etagen und das Untergeschoss haben zusammen eine Bruttogrundfläche von rund 4500 Quadratmetern. Das Haus entsteht nach KfW 55 Standard. Im fünften und sechsten Obergeschoss sind vier Wohnungen geplant. Die restlichen Obergeschosse sind zur reinen Büronutzung konzipiert. Anfang 2019 soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Offenbach (Teil 2) Zur Fotostrecke

„Damit sind bis auf das Hochhausgrundstück alle Flächen im ersten Bauabschnitt veräußert“, freut sich Boica Niermann, Bereichsleiterin Quartiers- und Projektentwicklung bei der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG), die für die Vermarktung des Hafens zuständig ist. Der Hafen, so Niermann, wachse jetzt auch als Unternehmensstandort. Das Konzept, Wohnen und Arbeiten, Bildung, Freizeit und Erholung, Einkaufen und Gastronomie zu verbinden, gehe auf. Das Beispiel der Haack Partnerschaftsgesellschaft zeige, dass die OPG mit ihrer Vermarktungsstrategie Erfolg habe, gezielt auch Mittelständler anzusprechen, die selbst ins Invest gehen und sich damit langfristig an den Standort binden. Boica Niermann: „Wir sind überzeugt, dass noch weitere Unternehmen folgen werden.“ (pso)