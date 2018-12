Maus hat erstaunliche Evolution durchlaufen

Unserer Zeitung hat Stefan Pitsch vom Offenbacher Computermuseum Digital Retro Park Einblick in die Geschichte der Maus gegeben – und verraten, warum sie auch eine deutsche Erfindung ist.

Schon lange ist in den Alltag übergegangen, was vor einem halben Jahrhundert eine technologische Errungenschaft war: die Computermaus. Vor genau 50 Jahren, am 9. Dezember 1968, stellte der US-amerikanische Forscher und Techniker Douglas Engelbart das offiziell erste Exemplar der Öffentlichkeit vor – im Gegensatz zur heutigen Gewohnheit noch mit Holzgehäuse und drei Klick-Knöpfen.

Seitdem hat sich viel getan. Wer die Evolution der Maus nachvollziehen will, hat im Offenbacher Computermuseum Digital Retro Park an der Frankfurter Straße 13-15 dazu Gelegenheit. Einer der Gründer und Experten dort ist Stefan Pitsch.

+ Auch die von Apple-Gründer Steve Jobs entwickelten Computermäuse haben im Lauf der Jahrzehnte eine beachtliche Entwicklung durchgemacht. © mei

„Was in der Literatur nicht so oft erwähnt wird“, so Pitsch, „ist, dass 1968 unabhängig von Douglas Engelbart in Amerika die deutsche Firma Telefunken ein Gerät namens ,Rollkugel’ gebaut hat.“ Das sei im Prinzip nichts anderes gewesen, als die Hilfsapparatur, die man heute als „Trackball“ kenne – eine in ein Gehäuse eingelassene Kugel, die mit den Fingern bewegt wird. Auf den ersten Blick keine große Innovation: Im militärischen Bereich findet der Trackball bereits seit Ende der 40er Jahre Anwendung – wird als militärisches Geheimnis aber nicht veröffentlicht. „Diese Kugeln waren eigentlich in die Tischplatte eingelassen“, erklärt Pitsch. „Als Telefunken das auf den Privatmarkt bringen wollten, dachten sie sich: Das können wir den Leuten nicht zumuten, dass sie in ihre Tischplatten ein Loch schneiden müssen.“ Die Entwickler fanden aber schnell eine Lösung. „Dann drehen wir die eben um, machen ein Gehäuse drauf, und schon kann man’s hin und herschieben – ist ja im Prinzip das gleiche.“