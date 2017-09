Experten sagen im Prozess um Waldhofer Beziehungstat aus

17. Februar 2017: Kriminaltechniker sichern am Tatort in Waldhof die Spuren.

Offenbach - Schizophren oder kaltblütig? Das ist die Frage, die der elften Strafkammer des Landgerichts Darmstadt im Waldhofer Mordprozess auch am dritten Verhandlungstag keine Ruhe lässt. Von Silke Gelhausen-Schüßler

Eigentlich hätte dazu gestern der Sachverständige Professor Hartmut Berger sein klärendes Gutachten verlesen sollen. Doch der Psychiater musste wegen eines dringenden Termins bereits um 10 Uhr den Saal verlassen, er soll seinen Beitrag nun am letzten Prozesstag nachholen. Der 33-jährige Volkan T. aus Lauterborn hatte am Morgen des 17. Februar dieses Jahres seine Ex-Geliebte S. vor ihrer Wohnung auf offener Straße mit einem Kopfschuss getötet. Der knapp einjährigen, im Internet begonnenen Bekanntschaft war eine On-Off-Beziehung gefolgt, die der elfjährige Sohn der Rumänin so beschrieb: „Sie haben sich geschrieben, gestritten, getroffen.“ Bei einfachem Streiten war es nicht geblieben. Immer wieder hatte T. der 40-Jährigen nachgestellt, ihr gedroht - mehrfach hatte sie ihn bei der Polizei angezeigt, die Anzeigen zum Teil wieder zurückgezogen. Makaber: S. hatte wahrscheinlich die spätere Tatwaffe selbst in der Hand, als T. sie und ihre Söhne zu Schießübungen mit in den Wald nahm.

Rund um den Revolver dreht sich auch die Vernehmung weiterer Sachverständiger, denen Richter Volker Wagner gestern das Wort erteilt. Von der Chemikerin des Landeskriminalamts erhofft er sich Aufschlüsse zur Schussentfernung. Hintergrund: Zeugen hatten von einem aufgesetzten Schuss wie bei einer Hinrichtung gesprochen, der Angeklagte selbst behauptet, „aus zwei Metern ungenau auf den Kopf gezielt“ zu haben. Nur anhand der Schmauchspuren an Kleidung und an Händen des Angeklagten kann sich die Beamtin aber nicht festlegen. Zur Klärung der Schussanzahl erläutert ein Ballistiker aus Wiesbaden akribisch die Untersuchungsergebnisse der am Tatort gefundenen Geschossteile. Das Kaliber konnte er nicht bestimmen. Dass die Frau mit mindestens drei Schüssen niedergestreckt wurde, wie mehrere Zeugen aussagen, bestätigt er.

