Haus nach Gas-Verpuffung unbewohnbar

Ehepaar lebensgefährlich verletzt

Die Explosion riss die Fenster heraus, Gebäudeteile flogen durch die Luft und beschädigten parkende Autos.

Offenbach - Bei einer Explosion in einem Wohnhaus an der Ecke Weikertsblochstraße/Schumannstraße sind gestern Mittag vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Ursache war vermutlich eine Gas-Verpuffung in dem dreistöckigen Gebäude, das dadurch unbewohnbar wurde. Von Matthias Dahmer