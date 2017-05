Fachkräfte in Offenbach gesucht

Offenbach - Das Angebot für Jugendliche an Ausbildungsplätzen und Studiengängen ist sehr vielfältig. Orientierung ist gefragt. Für sie will die Bildungsmesse gOFfit in Offenbach sorgen. Von Marc Kuhn

Die Unternehmen in Stadt und Kreis Offenbach brauchen dringend Fachkräfte. Der Bedarf an beruflich Qualifizierten sei enorm – die Nachfrage nach Akademikern im Vergleich hierzu gering, erklärte Hans-Joachim Giegerich, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Offenbach gestern. „Der IHK-Fachkräftemonitor belegt: Bereits 2022 werden in der Region Offenbach 14 000 Fachkräfte fehlen. 85 Prozent davon mit einer betrieblichen Berufsausbildung. Insofern geht der anhaltende Trend zur Hochschule in die falsche Richtung.“

Heute und morgen wird auf der gOFfit um Jugendliche geworben. Zum fünften Mal veranstalten die IHK, die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main und die Agentur für Arbeit Offenbach die Messe für Ausbildung, Weiterbildung und duales Studium in der Offenbacher Stadthalle. Über 80 Aussteller aus dem Rhein-Main-Gebiet präsentieren rund 120 Ausbildungsberufe, mehr als 100 duale Studiengänge und vielfältige Weiterbildungsangebote. Heute ist die Messe von 9 bis 14 Uhr und morgen von 10 bis 14 Uhr geöffnet. „Junge Männer und Frauen können im direkten Kontakt mit Ausbildungsbetrieben Berufe kennenlernen und von Karriereperspektiven erfahren, die ihnen eine Ausbildung bietet“, erklärte Birgit Günther, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Offenbach.

Nach ihren Worten wollten nur 15 Prozent der Haupt- und Realschüler eine Ausbildung beginnen. Sie bezieht sich auf die Schulabgangsbefragung aus dem vergangenen Jahr in Offenbach. Die Jugendlichen gehen lieber weiter zur Schule. „Wir wollen wieder mehr Jugendliche für eine duale Ausbildung begeistern“, sagte Giegerich. „Wir bauchen Fachkräfte und sind bereit, sie auszubilden“, ergänzte Bernd Sieber, Leiter berufliche Bildung der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Die Auftragsbücher der Betriebe seien prall gefüllt. Doch die Zahl der Mitarbeiter reiche nicht aus, um sie abzuarbeiten, erklärte Sieber.

Giegerich sagte weiter: „Die Messe hat sich weiterentwickelt.“ Neu sei das Thema Weiterbildung. Interessenten können sich bei 15 Ausstellern über Angebote informieren. Darüber hinaus gebe es für diese Zielgruppe weitere Angebote wie individuelle Karriereberatung, Bewerbungsmappen-Checks und Vorträge, so Giegerich.

Er erklärte zur gOFfit: „Wir erwarten auch dieses Jahr wieder rund 2000 Besucher, die auf der Messe kostenlos Bewerbungsfotos von einem Fotografen schießen oder von den Wirtschaftsjunioren Offenbach ihre mitgebrachten Bewerbungsmappen checken lassen können.“ Des Weiteren gebe es Vorträge und Workshops, bei denen man beispielsweise herausfinden könne, welcher Beruf zu einem passt. Außerdem könnten sich Eltern morgen bei einem IHK-Frühstück über berufliche Möglichkeiten für den Nachwuchs informieren.

Ausbildungsmessen gibt es auch im Rodgau, in Dreieich, Neu-Isenburg und Dietzenbach. Ein Alleinstellungsmerkmal der gOFfit sei, dass auf ihr ausschließlich betriebliche Angebote präsentiert würden, sagte Friedrich Rixecker, bei der IHK für Aus- und Weiterbildung zuständig.

Bis zum Stichtag im September des vergangenen Jahres seien 1 347 neue Lehrverträge unterschrieben worden, erklärte Giegerich. „Es hätten mehr sein können.“ Viele Ausbildungsplätze hätten nicht besetzt werden können, weil qualifizierte Bewerber fehlten. Von Defiziten bei Jugendlichen beim Rechnen, Schreiben, Lesen und bei den sozialen Kompetenzen sprach Rixecker. Die Handwerksbetriebe haben nach Angaben von Sieber im vergangenen Jahr 625 Ausbildungsverträge in Offenbach abgeschlossen, ein Plus von 1,8 Prozent.

„Für den Erfolg der dualen Berufsausbildung müssen auch die Schulen mitspielen“, forderte Giegerich. „Die fächerübergreifende Berufs- und Studienorientierung in den Schulen gilt es weiter zu verbessern, auch an Gymnasien.“ Denn 40 Prozent der Auszubildenden in der Region Offenbach hätten eine Hochschulzugangsberechtigung. Deshalb sei es wichtig, „die Lehrer mit der nötigen Zeit und entsprechenden Weiterbildungen auszustatten“.

