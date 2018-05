Elf Fahrer unter Drogen

Großaufgebot von Beamten bei Fahrzeugkontrollen in Region

+ © georg-foto,offenbach am main Polizeiliche Prüfung auf Herz und Nieren an der Rastanlage Weiskirchen-Nord. J Foto: Georg © georg-foto,offenbach am main

Offenbach - Insgesamt 180 Autos, 60 Lastwagen und 350 Personen wurden am Dienstag zwischen 15 und 23 Uhr bei Großkontrollen auf der Autobahn A 3, an der B 448 bei Offenbach sowie an der Landesstraße L 3121 zwischen Rodgau und Seligenstadt unter die Lupe genommen.