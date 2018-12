Fahrkarten teurer, Veränderungen im lokalen Busverkehr

+ Die gängigsten Fahrkartenarten. Blau markiert die Karten und Preise, die im Offenbacher Stadtgebiet gelten. Rot steht für die Preisstufen, die zwei (oder mehr) Tarifwaben betreffen. Der durchschnittliche Preisanstieg in Offenbach beträgt 1,8 Prozent. © Kuhn

Sabine Groß’ Vorvorgänger in der Position des Mobilitätsdezernenten hatte seinerzeit angesichts erheblicher Einsparungen und Angebotskürzungen im ÖPNV in die Blöcke der Journalisten diktiert: „Weniger geht nicht für eine Großstadt.“ Als Ruheständler wird Peter Schneider jetzt sicher zustimmend nicken, wenn seine grüne Parteikollegin nun verkündet: „Wir bauen den öffentlichen Nahverkehr um ein Drittel aus.“ Dass der Fahrgast ab 1. Januar „moderate“ Preisanpassungen hinnehmen muss, ist in ihren Augen akzeptabel: „Dafür erhält er ein deutliches Mehr.“ Die Gründe für ein Umdenken und Umlenken liegen auf der Hand. Sabine Groß betont: „Mit dieser ganz erheblichen Leistungssteigerung tragen wir nicht nur den erhöhten Mobilitätsanforderungen durch den schnellen Zuwachs an Einwohnern und Arbeitsplätzen Rechnung. Mit einem leistungsfähigen Nahverkehrssystem wollen wir auch mehr Menschen zur Nutzung von Bus und S-Bahn motivieren und so zur Luftreinhaltung und zum Klimaschutz in Offenbach beitragen.“