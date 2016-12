Fahrverbot in der Fußgängerzone: Kein Taxi zum Kaffeeklatsch

Beförderer hadern mit Ordnungsamt

+ © Müller Die Fußgängerzone ist – wie der Name schon sagt – für Fußgänger vorgesehen. Trotzdem herrscht in der Frankfurter Straße oder am Aliceplatz reger Autoverkehr. Allerdings nicht nur durch Taxen, sondern auch durch Lieferfahrzeuge oder PKW. © Müller

Offenbach - Zwischen Ordnungsamt und Offenbacher Taxiunternehmern herrscht Streit. Es geht um eine Fahrerlaubnis für die Fußgängerzone. Die Taxen würden ihre älteren Kunden gerne direkt bis vors KOMM oder in die Frankfurter Straße kutschieren. Von Steffen Müller

Das verbietet das Ordnungsamt jedoch. Zwar können Ausnahmeregelungen erteilt werden, diese gelten aber nicht für Besuche, die der Freizeitgestaltung dienen. Deutschland, das Land der Regeln – wusste auch schon Roman Herzog. „Wer Initiative zeigt, wer vor allem neue Wege gehen will, droht unter einem Wust von wohlmeinenden Vorschriften zu ersticken“, polterte der ehemalige Bundespräsident am 26. April 1997 in seiner berühmten „Ruck-Rede“. Was das Staatsoberhaupt nicht thematisierte: Es gibt in unserem Land kaum eine Regel ohne Ausnahmen. Und genau hier ist ein Streit zwischen Ordnungsamt und Offenbacher Taxiunternehmen entbrannt. Denn die Taxifahrer hätten gerne eine Ausnahmegenehmigung, um ältere Fahrgäste, die nur schlecht laufen können, direkt in die Fußgängerzone zu bringen – ganz gleich ob die Kunden zu einem Arzt, einkaufen oder zum Kaffeekränzchen wollen. Diesem Fahrservice schiebt das Ordnungsamt aber einen Riegel vor, denn Autos sind in der Fußgängerzone grundsätzlich verboten. Eigentlich.

„Der Fahrzeugverkehr in der Fußgängerzone hat in letzter Zeit zugenommen“, weiß auch Ordnungsamtschef Peter Weigand. Bei vielen Autos besteht die Annahme, dass sie keine Zufahrtsberechtigung haben. Deshalb sind die Stadtpolizisten angehalten, ein Taxi, das in der Fußgängerzone fährt, umgehend zu stoppen. Weiterfahren darf es nur, wenn es einen triftigen Grund hat – sprich eine Ausnahmeregel. Und selbst das ist schwierig zu klären, wie Weigand erläutert: „Wenn ein Fahrgast zum Arzt muss, kann das so eine Ausnahmeregel sein, muss aber im Einzelfall geprüft und mit dem gesunden Menschenverstand entschieden werden. Mit einem Papier kann so etwas nicht geregelt werden.“ Für Café-Besuch oder Einkauf wird jedoch keine Ausnahme gemacht. „Die Fußgängerzone ist nicht dafür gedacht, die Freizeitgestaltung mit dem Taxi zu erledigen“, so Weigand. Auch wenn der Taxi-Insasse 88 Jahre alt und schlecht zu Fuß ist.

Begonnen hat der Disput vor rund einem Monat. Am 14. November verkündete das Ordnungsamt, dass die Stadtpolizei ihre Präsenz in der Innenstadt erhöht und mit einer Doppelstreife montags bis samstags von 10 bis 22 Uhr permanent patrouilliert. Seitdem werden auch vermehrt Taxen kontrolliert, die in die Frankfurter Straße, auf den Stadthof und den Aliceplatz fahren wollen. Häufig müssen sie wieder umkehren, da sie keine Einfahrtsgenehmigung erhalten.

Für Addi Wehner von der Taxigemeinschaft Fledermäuse ist dieses Durchgreifen nur schwer nachzuvollziehen. Er fordert eine Ausnahmeregelung für ältere Menschen, die ihre Freizeit in der Innenstadt verbringen wollen. Jahrelang konnten Wehners Fahrer diese Kundschaft bis tief hinein in die Fußgängerzone bringen. Seit den verschärften Kontrollen ist das nicht mehr so einfach.

„Es war ewig Ruhe und von jetzt auf gleich ist es nicht mehr möglich. Wir wollen doch nur unseren Job machen.“ Sein Vater Addy Wehner spricht sogar von einer Vereinbarung, die das Taxiunternehmen 1994 mit dem Ordnungsamt getroffen habe und Taxen die Einfahrt in die Fußgängerzone erlaube. Dem widerspricht Peter Weigand. „Solch eine Vereinbarung gibt es nicht.“ Mehrere Male sind Fahrer aus Wehners Betrieb bereits an der Durchfahrt gehindert worden. In den Taxen saßen meist ältere Damen, die zum Kaffeekränzchen im Stadthof verabredet waren oder in der Löwenapotheke einkaufen wollten. Ein Fußmarsch durch die Frankfurter Straße sei für diese Frauen nur schwer zu bewältigen, sagt Wehner und betont, dass sein Taxi-Unternehmen die Fahrten in die Fußgängerzone nicht übertreibe. „Wir nutzen das nicht aus und lassen die Gäste schnell aussteigen.“

Lange halte sich ein Taxi in dem Verbotsbereich ohnehin nicht auf: „Unsere Fahrer sollen so langsam fahren, dass sie von Fußgängern überholt werden können. Außerdem sind es gar nicht so viele Fahrten.“ Häufig seien es die gleichen Kunden. „Man sieht ja, wer kommt, und dass sie nicht gut laufen können. Wir wollen den älteren Leuten doch nur helfen“, so Wehner junior. Allerdings ist diese Hilfsbereitschaft gesetzeswidrig. Dass hier im Regulierungsland Deutschland eine Ausnahme getroffen wird, scheint unwahrscheinlich.