Bundeswehr suspendiert Soldaten wegen rechtsextremer Kommentare

Berlin/Offenbach - Im Zuge der Ermittlungen zum Fall Franco A. hat die Bundeswehr einen weiteren Soldaten wegen rechtsextremer Äußerungen vom Dienst suspendiert.

Das bestätigte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jens Flosdorff, am Freitag in Berlin. Der Zwischenfall, zu dem noch Ermittlungen liefen, habe sich nicht in der gleichen Kaserne ereignet, in der Oberleutnant Franco A. stationiert gewesen sei, fügte er hinzu.

Wie der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet, war Ralf G. in seiner Kaserne im nordrhein-westfälischen Augustdorf durch die Meldung eines Kameraden aufgefallen. Den Angaben zufolge soll Ralf G. auch einen Hinweis auf die rechtsextreme Gruppe rund um Oberleutnant A. gegeben haben. Er sagte laut der Zeugenaussage des Kameraden, in der Kaserne Illkirch gebe es "eine Gruppe gewaltbereiter Offiziere, die Waffen und Munition sammeln, um im Fall eines Bürgerkriegs auf der richtigen Seite zu kämpfen".

Nach "Spiegel"-Informationen haben interne Ermittlungen der Bundeswehr zudem ergeben, dass Ralf G. zumindest den am Dienstag festgenommenen Maximilian T. persönlich kannte. Dieser sitzt wie der aus Offenbach stammende Franco A. wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Untersuchungshaft. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa