In Flames zu Gast im Capitol

Traf am Wochenende auf ein ausverkauftes Capitol: die schwedische Metal-Band In Flames.

Offenbach - Eine Band, ein Wohnzimmer. Ein bisschen Kolonialstil, Globus, Zimmerpalme, Ledersessel und auch Couch bilden nebst Maler und Staffelei die Kulisse. Riesige Deckenspots im Faltenschirm zitieren die 50er-, 60er-Jahre.

„Es wird heute etwas anders (different), als das, was ihr bisher kanntet“, kündigt Frontmann Anders Fridén das Kommende im proppenvollen Offenbacher Capitol an. In Flames, die schwedischen Mitbegründer des „Melodic Death Metal“, haben sich für ihre „In Our Room Tour“ zum zwölften Album „Battles“ einiges einfallen lassen. Der Intimitätsfaktor dabei: Recht hoch, wie auch der sehr eng gedrängte Fotografenpulk schnell bemerkt.

Die große Frage aber lautet: Klappt der Spagat zwischen Wohnzimmer und melodischem Death-Metal, dem die Band nach verschiedenen Ausflügen in den Akustik- und Pop-Bereich noch immer frönt? Das Konzert ist schon Wochen vorher ausverkauft. Es scheint so, als wären die Fans – teils sogar aus Hamburg angereist – förmlich ausgehungert.

Es überrascht zunächst ein Streicher-Ensemble, das beinahe fließend den Übergang zum explosiven „Alias“ der skandinavischen Genregrößen markiert: In Flames krachen in die gute Stube. Freunde der alten Schule freuen sich über „Moonshield“ und „The Jester’s Dance“. Das Salon-Inventar bleibt dabei weitgehend unversehrt.

Dann der plötzliche Tritt auf die Bremse: In Flames schwenken um auf akustisch. Eine junge Dame wird auf die Bühne gebeten. Band und Fan tun sich bei viel Geplauder am Bierkühlschrank gütlich. Eher mäßig kommt dann das Nine-Inch-Nails-Cover „Hurt“ rüber. Auf Geheiß des Sängers reicht die Menge den Freund der Dame über Kopf hin zur Bühne. Fridén reicht Bier und Helium. „How are you Patrick?“ – „Fine“. Fan mit Mickey-Mouse-Stimme. Naja.

Nicht nur zur Freude der ergrauten Gefolgschaft erhöht die Band das Tempo im letzten Drittel. „Come Clarity“ und „The Quiet Place“ bringen die Häupter wieder zum Kreisen. Ein Herr, der sich am Schluss als Ur-Offenbacher outet, wirkt nicht recht überzeugt vom Konzept Metal-Wohnzimmer. Sein In-Flames-Debut hatte er 1996: „Ich habe die Band jetzt zwölfmal gesehen. Die Idee ist ja ganz nett. Aber die Leute wollen etwas anderes.“ (soh)