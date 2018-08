Familiensportfest bietet zahlreiche Schnuppermöglichkeiten

Offenbach - Am Sonntag faul auf der Couch liegen? Nicht in Offenbach: Dem Aufruf „Runter vom Sofa – Raus aus dem Haus“ waren gestern etliche Bewegungsfans gefolgt, um das große Familiensportfest zu besuchen, für das sich die Sportanlage Rosenhöhe in eine Sport- und Spielwiese für große und kleine Besucher verwandelt hatte. Von Jan Schuba

Die Lust auf Sport und Bewegung zu wecken: Dieses Ziel hatten sich nahezu 40 Vereine und Organisationen aus Stadt und Kreis gesteckt und boten die Möglichkeit zur körperlichen Ertüchtigung. Spannend für viele Besucher war dabei die Gelegenheit, auch einmal in Sportarten hineinzuschnuppern, mit denen sie bislang noch keine Berührungspunkte hatten. Ob Leichtathletik, Rudern, Klettern oder auch ausgefallenere Sportarten wie Radball und dem Kampftanz Capoeria – das mannigfaltige Angebot machte die Auswahl nicht leicht. „Petrus sei Dank“, gab sich Manfred Ginder, Leiter des Offenbacher Sportmanagements, erleichtert, da die extreme Hitze im Vorfeld Schlimmes für die Gemeinschaftsveranstaltung von Stadt, Kreis und Sportkreis befürchten ließ. Schon am Vormittag zeichnete sich eine große Resonanz auf das Fest ab: „Wir haben spürbar mehr Besucher als beim letzten Mal.“

Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Veranstaltung, die im jährlichen Wechsel in der Stadt Offenbach und im Kreis angeboten wird, ihr Angebot in diesem Jahr erweitern konnte: „Durch unser Experiment, dieses Mal beim Fest auch das Sportabzeichnen abzunehmen, hat sich die Attraktivität erhöht.“ Dieses sei erst dadurch ermöglicht worden, dass das Familiensportfest in diesem Jahr erstmals auf der Rosenhöhe statt wie bislang üblich im Sportpark am Wiener Ring stattfand. So konnte das Waldschwimmbad mit in das Fest integriert werden.

+ Langlauf im Sommer? Kein Problem: Beim Familienfest durften auch ausgefallenere Sportarten ausprobiert werden. © Schuba Ein weiterer thematischer Schwerpunkt des Festes waren inklusive Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung: „Im Sportangebot sollen behinderte Menschen integriert werden, man soll nicht nebeneinander, sondern miteinander Sport treiben. Dafür wollen wir den Blick schärfen.“ Um auch die andere Seite kennen zu lernen, bot sich für Interessierte die Gelegenheit, einen Hindernislauf mit Dunkelbrille oder einem Rollstuhl- und Sinnesparcour zu meistern.



So reichten Sinn und Zweck des Familiensportfestes weit über bloßen Spaß und Unterhaltung hinaus. Denn auch Partnerschaft, Rücksichtnahme, Toleranz, Fairness und Respekt sind wichtige Aspekte im sportlichen Miteinander. Gleichzeitig entwickelt sich ein gesundes Körper- und Selbstbewusstsein, das Lebensfreude vermittelt.

Auf der Rosenhöhe gab es breit gefächerte Möglichkeiten, um sich in seinem favorisierten Sport auszutoben – oder vielleicht sogar einen neuen zu entdecken: Vom American Football über Tennis, Tai-Chi und Turnen bis hin zu Dart und Schach war die ganze sportliche Palette vertreten. Manch ein Vereinsmitglied, das seinen eigenen Sport repräsentieren sollte, konnte der Versuchung nicht widerstehen, auch einmal bei den Mitbewerbern vorbei zu schnuppern.

Wie Sportler die Natur neu entdecken Zur Fotostrecke

So viel sportliches Engagement musste natürlich belohnt werden: Bei jedem absolvierten Mitmachangebot gab es Stempel in die verteilten Coupons. Sechs Stempel ermöglichten die Teilnahme an der großen Verlosung, bei der tolle Preise wie ein Einkaufsgutschein für Sportartikel oder Tickets für Schwimmbad, Kletterpark und Fußballspiele zu ergattern waren.

Dankbar zeigte sich Manfred Ginder bei der SG Rosenhöhe, die dieses Fest nicht nur als Gastgeber, sondern auch mit einem reichhaltigen Catering unterstützte. Den Spaß am Sport finden und ausprobieren – und vielleicht sogar daran hängen bleiben: Bei solch engagierter und interaktiver Präsentation hat vielleicht der ein oder andere Verein am Sonntagnachmittag sogar Mitglieder hinzugewinnen können.