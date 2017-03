„Best Worscht in Town“ eröffnet erste Filiale in Offenbach

Sascha Fukner kann es kaum erwarten: Im Mai eröffnet er die erste Offenbacher Filiale von „Best Worscht in Town“ in den früheren Räumen von Schirm-Schäfer.

Ulrich Schäfer sollte Recht behalten. „Hier kommt bestimmt Gastronomie rein“, sagte der Inhaber von Schirm Schäfer im Jahr 2014 im Gespräch mit unserer Zeitung, als es um die Frage nach dem Weiterbestehen seines Ladens ging. Damals dachte er aber auch, dass der Name Schirm-Schäfer mit seinem Renteneintritt aussterben würde – doch zum Glück kam es anders: Sein Sohn Michael führt das Geschäft nur wenige Meter entfernt im früheren Schlecker-Markt mit abgewandeltem Konzept weiter. Wie berichtet, teilt er den etwa 100 Quadratmeter großen Laden mit einem Kollegen, der mit Autozubehör und -werkzeug handelt. Schäfer junior setzt auf Onlinehandel, seine Flächen sind eine Art begehbares Lager. Trotzdem legt er Wert auf fachmännische Beratung und regionale, junge Hersteller.

Wo der letzte Schirmmacher in Hessen bis vor kurzem noch Taschen, Portemonnaies und edle Regenschirme verkaufte, wird bald Currywurst ans hungrige Volk gebracht. Die Fastfoodkette „Best Worscht in Town“, die allein in Frankfurt acht Filialen hat, eröffnet ihren ersten Laden auf Offenbacher Boden. Betreiber ist Sascha Fukner, gebürtiger Offenbacher und großer Fan des Konzepts: „Ich gehe dort wahnsinnig gerne essen, habe immer eine Filiale in Offenbach vermisst.“ Ebenso empfänden es auch viele in seinem Freundeskreis.

+ Neue Zeiten: Michael Schäfer und Sascha Fukner tauschen die Ladenschilder aus. © p Deshalb begann er bereits vor vier Jahren zusammen mit Unternehmenschef Lars Obendorfer, nach geeigneten Flächen in Offenbach zu suchen. Die richtige war bisher nicht dabei – bis er die Anzeige für besagten Laden entdeckte. „Der Vermieter wollte hier ursprünglich keine Gastronomie haben, aber als er Best Worscht hörte, war er dabei“, freut sich Fukner. Eigentlich arbeitet der 37-Jährige in der IT-Abteilung des Deutschen Wetterdienstes. Das soll auch so bleiben. Im Laden wird seine Frau Agnes stehen, die als Hotelfachfrau und Empfangsassistentin bereits Erfahrung im Dienstleistungsgewerbe mitbringt. Eine weitere Mitarbeiterin soll sie unterstützen, zu Stoßzeiten kommt eine dritte hinzu. „Reich will ich damit nicht werden“, sagt Fukner. „Ich mache es aus Begeisterung für das Produkt.“

Was im Jahr 1970 mit einer Currywurstbude begann, entwickelte sich zu einer international erfolgreichen Fastfoodkette. Wer möchte, kann selbst in Dubai eine „Best Worscht in Town“ essen. Alle Filialen sind, dem Franchise-Konzept entsprechend, einheitlich in Optik, Sortiment und Philosophie mit lockerem Umgangston mit den Kunden. Die Currysauce zur Wurst gibt es in den Schärfegraden A bis F. Bei einer Bestellung ab D wird eine Unterschrift fällig, die den Imbissbetreiber aus der Haftung entlässt. Dafür gibt es zur Neutralisierung einen gratis Kakao dazu. „Bei mir hört es bei B auf“, gibt Fukner zu, der das süßliche Honey-Love-Curry bevorzugt. Für seine Frau Agnes darf es schäfer sein: „Grad C esse ich am liebsten.“

Besonders beliebt bei „Best-Worscht“-Kunden ist das deftige Bauernbrot mit dunkler Kruste von der Bäckerei Huck in Frankfurt-Rödelheim. In Offenbach ist es bereits als „Best Worscht in Town“-Brot auf dem Wochenmarkt erhältlich. „Auch bei uns kann man den ganzen Laib kaufen. Das Brot wird jeden Morgen frisch angeliefert“, verspricht der Betreiber. Die Eröffnung ist für Anfang Mai geplant. Der 60 Quadratmeter große Laden ist entkernt, es folgt der Innenausbau. Ein „Best Worscht“-Ladenbauer war schon dort, gab Tipps. 40 Stehplätze wird es geben. Fukner sieht im Geiste schon die erste Wurst brutzeln: „Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht.“