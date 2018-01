FDP verteidigt Marktplatz-Umbau

Offenbach - Die Freien Demokraten haben die Neugestaltung des Marktplatzes vor Kritik - vor allem von Union und SPD - in Schutz genommen. Der Umbau des Marktplatzes sei das „Herzstück des Innenstadtumbaus“, so der liberale Stadtverordnete, Dominik Schwagereit.

Dies stehe im Übrigen auch so wörtlich im Koalitionsvertrag, wundert er sich über distanzierte Äußerungen der Union zur Priorität des Projekts. Auch der Masterplan bezeichne den Marktplatz als eines seiner „Schlüsselprojekte“. Der neue Marktplatz werde die vom Masterplan vorgesehene „Gelenkfunktion“ zwischen Fußgängerzone Frankfurter Straße, Karree Offenbach sowie Wilhelmsplatz und Bieberer Straße erfüllen können, ist sich Schwagereit sicher. Die Umgestaltung flankiere zudem geplante private Investitionen ins angrenzende Toys’R’ Us-Grbäude und das City-Center. Gerade bei Letzterem komme es entscheidend darauf an, diese Investitionen so zu lenken, dass der Platzcharakter gestärkt und der Platz nicht lediglich als langer Schlauch empfunden werde.

Wenig Verständnis hat Schwagereit auch für die Kritik der Sozialdemokraten, es handele sich um einen „mittelmäßigen Entwurf“. Richtig sei, dass es sich beim beschlossenen Umbau-Konzept um einen Kompromiss handele, aber weniger um einen parteipolitischen, sondern einen „zwischen optimaler Gestaltung, Erreichbarkeit der Innenstadt mit Auto und Bus sowie Kosten des Projekts.“ Dieser sei aus Sicht der FDP „sehr gelungen“, man hätte aber begründet sicher auch andere Abwägungen treffen können.

Auch die Ursprungsplanung zum Marktplatz habe im Übrigen nie die Option eines „autofreien Platzes“ beinhaltet. Es sei immer nur darum gegangen, den Durchfahrtsverkehr zu begrenzen. Gelinge dies nicht mit dem jetzigen Konzept, beinhalte der Plan der Koalition ausdrücklich, hier nachzuarbeiten., so Schwagereit. (mad)

