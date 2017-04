FDP fordert Parkuhr für Hosentasche

Offenbach - Die FDP will den Besuchern der Offenbacher Innenstadt das Parken erleichtern, indem sie eine Handyzahlung für Tickets einführt.

„Im Zeitalter der mobilen Kommunikation wäre es ein Service für die Autofahrer, wenn sie alternativ auch mit ihrem Handy das Ticket lösen könnten“, sagt der planungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Dominik Schwagereit. Autofahrer bräuchten dafür keine Münzen, sondern nur ein Smartphone. Orientieren wolle man sich an einem Modell wie in Bad König: „Die Parkkunden schicken einfach eine SMS an die auf Schildern angegebenen Nummer oder nutzen eine App“, erläutert Schwagereit. Dabei geben sie Zeitraum und Autokennzeichen an.

Die Mitarbeiter vom Ordnungsamt erhalten die Information des gekauften Tickets auf ihre mobilen Kontrollgeräte. Der Kunde zahlt die Parkgebühr mit der Telefonrechnung oder bei Registrierung mit Kreditkarte. Ein weiterer Service sei, dass die App an das Ablaufen der Parkzeit erinnere. Außerdem könne der Autofahrer auch ortsunabhängig Parkzeit nachlösen. Der Kunde müsse also nicht wieder an den Automaten und das Auto zurück. „Das Handy wird zum Parkscheinautomat in der Hosentasche“, formuliert der Freie Demokrat.

Für die Idee des Handyparkens gibt es eine Vereinbarung in der Koalition. Es sei wichtig, betont die FDP, dass die bestehende Parkgebührenordnung bei der Handyzahlung identisch abgebildet werden. Die Einführungskosten könnten vom Betreiber übernommen werden, die laufenden Systemkosten würden durch die Nutzer in Form einer geringen Servicegebühr gegenüber dem Betreiber beglichen. Die Parkgebühr selbst würde weiterhin vollständig der Stadt zu Gute kommen. (san)