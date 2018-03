Die Fernwärme ist sicher: EVO baut Netz weiter aus

Das Müllheizkraftwerk an der Dietzenbacher Straße ist die primäre Heiz-Quelle für gut 20.000 Haushalte in Offenbach, Neu-Isenburg und Gravenbruch.

Offenbach - Bei Hanauer Fernwärmebeziehern geht die Angst vor der kalten Dusche um, weil die maßgebliche Energiequelle, der Block 5 des Großkrotzenburger Kraftwerks Staudinger, in den Sommermonaten ruhen soll. Von Thomas Kirstein

Ein Szenario, das ähnlich auch in Offenbach und seinen Nachbargemeinden möglich wäre? Wie berichtet, will Staudinger-Betreiber Uniper den mit Steinkohle befeuerten Block zeitweilig still legen. Der aber ist fast die einzige Quelle für das Warmwasser (Heizung ist ja im Sommer seltener nötig) von 19.000 Haushalten. In Offenbach, Dietzenbach, Neu-Isenburg und seinem Stadtteil Gravenbruch sowie Heusenstamm versorgt die Energieversorgung Offenbach (EVO) rund 3000 Kunden mit 20.000 einzelnen Anschlüssen mit Fernwärme. Ein Engpass wie in Hanau ist ausgeschlossen, hiesige Fernwärme ist tatsächlich sicherer als Norbert Blüms Rente. Was die EVO liefert, produziert sie auch, erläutert Sprecher Harald Hofmann. Sie ist mithin nicht abhängig von betriebswirtschaftlichen Überlegungen eines Partners.

Gespeist wird das EVO-Leitungsnetz aus einem Verbund von firmeneigenen Kraftwerken. Wichtigstes Element ist das Müllheizkraftwerk an der Dietzenbacher Straße, wo jährlich bis zu 250.000 Tonnen Müll verbrannt werden, was mittels der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung 70.200 Megawattstunden Strom und rund 182.000 Megawattstunden Fernwärme ergibt. Steinkohle, wie sie den Staudinger-Block 5 speist, spielt bei der EVO nur eine temporäre Rolle. Laut Sprecher Hofmann muss das Kohlekraftwerk am Nordring lediglich im Winter zugeschaltet werden. Und reichen die beiden großen Aggregate nicht aus, was selten der Fall ist, helfen zwei kleinere mit Erdgas betriebene Heizwerke in Offenbach und Dietzenbach aus.

Sozusagen einen eigenen Ofen hat das neue Hafen-Stadtviertel. Die tausend Wohnungen sind komplett an Fernwärme angeschlossen – und die kommt vom ehemaligen Hoechst- beziehungsweise Allessa-Gelände. Dort betreibt die EVO ein Biomasse-Heizkraftwerk, dessen Brennstoff nebenan hausgemachte Pellets bilden. Eine Anlage der EVO verarbeitet Resthölzer und Grünschnitt zu etwa 90.000 Tonnen der kleinen Zylinder.

Der Hafen – mit der städtischen Hafenschule – ist nicht das einzige Neuanschluss-Gebiet der vergangenen Jahre. Seit 2014 sind rund hundert Kunden dazugekommen, was einem Vielfachen von Haushalten entspricht. Der Ausbau des Netzes geht weiter, für den neuen Stadtteil Kaiserlei werden derzeit die Leitungen verlegt, das Daimler-Zentrum auf Frankfurter Gemarkung ist bereits angeschlossen.

Gebaut wird auch in der Waldstraße, hier für einen Neukunden auf hinterliegendem Areal. Fernwärme-beheizte Neubauten sind zudem das Senefelder-Quartier (einst MAN-Roland an der Christian-Pleß-Straße) und Wohnkomplexe an Mühlheimer und Friedhofstraße. Die EVO lässt den Bauboom nicht ungenutzt und wirbt weiter bei Investoren für ihre, so Harald Hofmann, kostengünstige und klimafreundliche „Wärme aus der Region für die Region“, die platzsparend und unkompliziert zu nutzen sei.

Komplizierter wird’s freilich bei der Preisgestaltung, die bisweilen Schlagzeilen macht. In Dietzenbach klagten Bürger pressewirksam gegen eine Preiserhöhung aus dem Jahr 2015. Inzwischen ist dort eine Anstalt des öffentlichen Rechts ins Auge gefasst, die für die Festlegung der Fernwärme-Kosten in der Kreisstadt zuständig wäre.

In Offenbach sorgte 2016 die Umstellung der Gewichtung der Preisbestandteile für öffentlich gemachten Ärger, weil sie bei etlichen Kunden saftige Aufschläge bewirkte (die, die besser wegkamen, meldeten sich nicht). Beides offenbart ein – angesichts der Vorteile wohl hinnehmbares – Manko des Fernwärmebezugs: Der mit Preisen oder Service unzufriedene Kunde kann sich nicht einfach einen anderen Anbieter suchen.